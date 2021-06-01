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ПФЛ утвердила количество команд и дату старта нового сезона в Первой лиге

Первая лига
(3 голосов)

Формат Второй лиги будет утвержден позже

ПФЛ утвердила количество команд и дату старта нового сезона в Первой лиге

Новина українською

Сегодня в Доме футбола представители футбольных клубов ПФЛ обсудили ряд актуальных вопросов.

Совет клубов принял решение, что в следующем сезоне в Первой лиге будет выступать 16 команд, а начнется чемпионат 25 июля.

По Второй лиге принято решение о двух группах, старт которой запланирован также на 25 июля. Однако окончательное решение по формату должно быть обсуждено на совете клубов Второй лиги, который должен состоятся до 24 июня, а затем утвержден на Конференции ПФЛ.

Напомним, что в Первой лиги уже определились два участника УПЛ - ими стали ровенский "Верес" и одесский "Черноморец".

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В статье: ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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