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В один клуб с братом. Евгений Пасич может перейти в Верес
Ровенский клуб ведет селекционную работу для участия коллектива в чемпионате УПЛ
Фото: ФК Олимпик Донецк
Руководство "Вереса" планирует оставить в команде всех футболистов, завоевавших для Ровно путевку в элитный дивизион. Подопечные Юрия Вирта заслужили это, порадовав слаженными действиями на длинной турнирной дистанции.
Думают уже ровенчане и над доукомплектацией. Они проявляют интерес к опытным полузащитникам Евгению Пасичу и Дмитрию Клецу, у которых закончились контракты с донецким "Олимпиком" и азербайджанским "Сабахом" соответственно.
В 2017 году Евгений Пасич вместе со своим братом-Геннадием уже защищали цвета "Вереса", а затем перешли в "Олимпик". В 2020 году Геннадий возвратился в "Верес" и не исключено, что вскоре к нему присоединится и Евгений. Также ранее Пасичи защищали цвета "Нефтяника-Укрнафты".
Что касается Клеца, то он воспитанник ровенского футбола, известен по выступлениям за "Карпаты".
Напомним, что за два тура до финиша "Верес" уверенно лидирует в Первой лиге, набрав 62 очка.
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