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Защитник Агробизнеса Слотюк: Команда верит в свои силы

Первая лига
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Защитник Агробизнеса Арсен Слотюк ответил на вопросы ua-football.com

Защитник Агробизнеса Слотюк: Команда верит в свои силы

ФК АГРОБИЗНЕС

Внешние источники Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник Агробизнеса Арсен Слотюк поделился впечатлениями от выступлений команды весной, а также отметил амбициозные планы команды на конец сезона.
- Арсен, Агробизнес зимовал на первом месте в таблице. Обыграл весной Шахтер, но потом выдали нестабильной соревновательный отрезок. Уже думали, с чем это связано?
- Действительно, первый круг сыграли на высоком уровне. На перерыв ушли с семью подряд победами. Сейчас можно с уверенностью сказать, что зимнее межсезонье пошло не на пользу Агробизнеса. Весной стартовали с победы над Шахтером, выиграли в чемпионате, но затем потеряли уверенность. Начали терять очки в матчах, где должны были побеждать. Весеннюю часть сезона провели очень нестабильно и это сказалось на нашем турнирном положении. К сожалению, теперь в заключительных двух турах не всё будет зависеть от нас.
- Поражения ВПК и Прикарпатью - наиболее болезненные?
- Все поражения неприятные и болезненные. Понимаем, что обязаны были побеждать в этих матчах. Домашнее поражение от Металлиста 1925 стало для нашей команды не менее болезненнм. Также ничейные результаты в противостояниях с Авангардом и Горняком-Спорт не принесли удовлетворения. Неприятно, что потеряли важные зачетные пункты в матчах, где рассчитывали на большее. Однако, это футбол...
- Вашими осечками воспользовались М1925 и даже Николаев. Тем интереснее вам?
- Действительно конкуренты весной сыграли прекрасно воспользовались нашими ошибками и поднялись в таблице. Практически все команды из ТОП-5 выдали блестящие победные серии и обошли нас. К сожалению, нам не удалось достичь результата, на который надеялись.
- Нива с новым тренером показывает неплохие результаты, одержала три победы. Вы прекрасно знаете, с каким характером эта команда выступает на своем стадионе?
- В Ниве сейчас работает квалифицированный тренерский штаб, с которым команда достигла прогресса в игре. За тернопольской коллектив играет ряд моих знакомых, друзей. Они рассказывали, что после прихода нового тренерского штаба в команде почти все изменилось.
Футболисты поверили в собственные силы. Это уже не та команда, которую побеждали в первом круге. Понимаем, что будет сложный матч, тем более у Нивы будет серьезная поддержка болельщиков. Многие футболисты из тернопольщины играют в нашей команде, поэтому игра будет принципиальной. Будет очень приятно снова сыграть на родном для меня стадионе в Тернополе.
- В прошлом сезоне Агробизнес занял четвертое место, так же на финише допустил несколько осечек. Тот опыт должен помочь команде сейчас стать третьей?
- В прошлом сезоне имели все шансы повыситься в классе, хотя и не ставили перед собой такую ​​задачу. Опыт нам помогает и надеемся, что по итогам этого чемпионата финишируем в тройке. Сделаем все, чтобы победить в заключительных матчах сезона. Верим в себя и собственные силы. Надеюсь, что в следующем сезоне играть уже в Премьер-Лиге.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Арсен Слотюк
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