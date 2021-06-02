Сдержал слово. Хавбек Черноморца постригся налысо после выхода команды в УПЛ

Одесский "Черноморец" досрочно оформил выход в УПЛ и вернулся в элиту украинского футбола.

Немалую роль в успехе команды сыграл и хавбек одесситов Артур Авагимян.

При этом, полузащитник не отказался от своих слов, которые он произнес в январе:

"Постричься налысо? Вообще не вопрос. Мы должны выйти в высшую лигу, это наша цель. Хорошо, без проблем. Если "Черноморец" выходит в УПЛ, то я постригусь налысо" - говорил тогда Артур.

Слова словами, но хавбек через полгода вспомнил о них и все-таки зашел в парикмахерскую.