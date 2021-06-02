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Сдержал слово. Хавбек Черноморца постригся налысо после выхода команды в УПЛ
Сказал - сделал
Одесский "Черноморец" досрочно оформил выход в УПЛ и вернулся в элиту украинского футбола.
Немалую роль в успехе команды сыграл и хавбек одесситов Артур Авагимян.
При этом, полузащитник не отказался от своих слов, которые он произнес в январе:
"Постричься налысо? Вообще не вопрос. Мы должны выйти в высшую лигу, это наша цель.
Хорошо, без проблем. Если "Черноморец" выходит в УПЛ, то я постригусь налысо" - говорил тогда Артур.
Слова словами, но хавбек через полгода вспомнил о них и все-таки зашел в парикмахерскую.
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