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Сдержал слово. Хавбек Черноморца постригся налысо после выхода команды в УПЛ

Первая лига
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Сдержал слово. Хавбек Черноморца постригся налысо после выхода команды в УПЛ

Новина українською

Одесский "Черноморец" досрочно оформил выход в УПЛ и вернулся в элиту украинского футбола.

Немалую роль в успехе команды сыграл и хавбек одесситов Артур Авагимян.

При этом, полузащитник не отказался от своих слов, которые он произнес в январе:

"Постричься налысо? Вообще не вопрос. Мы должны выйти в высшую лигу, это наша цель.

Хорошо, без проблем. Если "Черноморец" выходит в УПЛ, то я постригусь налысо" - говорил тогда Артур.

Слова словами, но хавбек через полгода вспомнил о них и все-таки зашел в парикмахерскую.

Сдержал слово. Хавбек Черноморца постригся налысо после выхода команды в УПЛ - изображение 1
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В статье: Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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