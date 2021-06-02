Верес продлил контракт с основным защитником

Ровенский " Верес " продолжил сотрудничество с защитником Романом Мирошником.

Новый контракт между футболистом и клубом рассчитан на 1 год (до конца сезона 2021-2022).

Напомним, что Роман Мирошник присоединился к "Вересу" в августе 2020 года. В текущем сезоне сыграл за "красно-черных" в 21 матче (18 поединков в Первой лиге и 3 игры в Кубке Украины), забил 2 гола.

До перехода в "Верес" Роман Мирошник выступал за алчевскую "Сталь" и "Авангард". Защитник также три года пребывал в структуре донецкого "Металлурга".