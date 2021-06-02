  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Верес продлил контракт с основным защитником
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес продлил контракт с основным защитником

Первая лига
(1 голосов)

Роман Мирошник сыграет в УПЛ

Верес продлил контракт с основным защитником

nkveres.com

Новина українською

Ровенский "Верес" продолжил сотрудничество с защитником Романом Мирошником.

Новый контракт между футболистом и клубом рассчитан на 1 год (до конца сезона 2021-2022).

Напомним, что Роман Мирошник присоединился к "Вересу" в августе 2020 года. В текущем сезоне сыграл за "красно-черных" в 21 матче (18 поединков в Первой лиге и 3 игры в Кубке Украины), забил 2 гола.

До перехода в "Верес" Роман Мирошник выступал за алчевскую "Сталь" и "Авангард". Защитник также три года пребывал в структуре донецкого "Металлурга".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Роман Мирошник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...