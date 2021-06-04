Верес продлил контракт с одним из старожилов команды

" Верес " продлил контракт с полузащитником Валерием Кучеровым.

Срок действия нового соглашения рассчитан на 1 год (до конца сезона 2021-2022).

Напомним, Валерий Кучеров - единственный среди нынешнего состава команды, кто уже сыграл за команду больше 100 матчей. На счету футболиста - 108 игр за "Верес".

В нынешнем сезоне Валерий Кучеров сыграл в 28 матчах (24 игры чемпионата Первой лиги и 4 кубковых поединка).