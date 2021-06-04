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Верес продлил контракт с одним из старожилов команды

Первая лига
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Защитник Валерий Кучеров подписал новый контракт с клубом

Верес продлил контракт с одним из старожилов команды

nkveres.com

Новина українською

"Верес" продлил контракт с полузащитником Валерием Кучеровым.

Срок действия нового соглашения рассчитан на 1 год (до конца сезона 2021-2022).

Напомним, Валерий Кучеров - единственный среди нынешнего состава команды, кто уже сыграл за команду больше 100 матчей. На счету футболиста - 108 игр за "Верес".

В нынешнем сезоне Валерий Кучеров сыграл в 28 матчах (24 игры чемпионата Первой лиги и 4 кубковых поединка).

"Я рад остаться в "Вересе" еще как минимум на один год и снова попробовать свои силы на уровне УПЛ. Рад быть частью народного клуба, ведь у нас – лучшие в Украине болельщики. Надеюсь, впереди у нас – много совместных побед", – сказал Кучеров.

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В статье: Верес (Ровно) Валерий Кучеров
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Источник:
НК Верес

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