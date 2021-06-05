Цели Металлиста 1925 - платочки белые для Кремня. Анонс 29-го тура Первой лиги

Главная интрига остатка сезона - кто же добудет третью путевку в Премьер-лигу. Но после рады лиг ПФЛ появилась еще одна - оказывается, 15-е место все же будет "вылетающим", ведь никакого расширения Первой лиги до 18 команд в следующем сезоне не предвидится. Обладатель путевки в третий по силе профессиональный дивизион вслед за "Кристаллом" может определиться уже в субботу.

Центральные матчи тура

"Черноморец" - "Альянс". Грохнув на выезде "Металлист 1925" (1:0), одесситы досрочно обеспечили себе камбек в УПЛ и заставили своего лидера Артура Авагимяна стричься налысо. Впрочем, это не отменяет того факта, что сама игра в Харькове сложилась в пользу команды Алексея Антонова при стечении многих удачных факторов, фортуна явно одела в тот вечер форму "моряков". Против одной из самых зрелищных и результативных команд мая в дивизионе добыть три очка будет непросто, даже дома. Илья Путря и Ян Осадчий принять участие в поединке не смогут - у них дисквалификации.

"Кремень" - "Металлист 1925". Нельзя терять очки харьковчанам, даже с учетом очной встречи конкурентов в последнем туре. Слишком рискованно это на фоне неудач "Металлиста 1925" последних лет, когда именно на финише команда упускала из рук путевку в элиту. В то же время матч решающий для "Кремня", ибо в случае даже ничьей спастись подопечным Сергея Свистуна будет уже невозможно, против "Нивы" и "Прикарпатья" кременчужане набрали всего лишь одно очко в четырех поединках. Также у хозяев пропустит матч Богдан Бычков, у которого дисквалификация.

Не стоит пропускать

"Николаев" - "Полесье". Фантастический по драматургии матч с "Горняком-Спортом" (3:2) все же не меняет того факта, что в обороне "Полесья" дела и дальше идут плачевно, а тот же Сергей "Рамос" Швец ошибается порой весьма грубо при исполнении прямых обязанностей. "Николаев" за такое привык наказывать, причем дома в особенности. Гостевая победа со счетом 3:1 в первом круге и "винстрик" из четырех домашних встреч также намекают нам на успех подопечных Ильи Близнюка в последней домашней игре сезона.

"Нива" - "Агробизнес". Матч принципиальных соперников, которые также еще далеко не лишены мотивации. Тернополянам очки нужны в борьбе за выживание, а вот "Агробизнес" еще имеет реальные шансы на Премьер-лигу, в случае потери очков "Металлистом 1925", конечно. Интересно, что в трех последних очных поединках клуб из Волочиска забил в ворота "Нивы" одиннадцать голов, четыре из которых в первом круге (4:0). Семен Вовченко и Тарас Мороз не сыграют у команды Климовского и это тоже явно ослабит ее редут.

Оставшиеся встречи тура

"Верес" - "Авангард". С момента перехода на "коммунальные" рельсы результаты "Авангард-СК Краматорск" пошли на убыль. По крайней мере в двух последних турах команда Алексея Городова проиграла. Не хочется связывать эти события между собой, просто краматорчане естественным образом угодили в функциональную яму, что логично. С другой стороны, вылет команде уже точно не грозит, ибо с "Кремнем" есть преимущество в очных встречах, так что можно попытаться дать бой лидеру уже без психологического давления.

"Прикарпатье" - "Волынь". В очных матчах статистика у иванофранковцев безрадостная - обыграть "крестоносцев" им удалось лишь в кубковом матче в середине сентября (1:0), когда соперник едва наскреб стартовую одиннадцатку для состава на фоне перенесенной эпидемии внутри коллектива. С другой стороны, после начала цикла работы с "Прикарпатьем" Олега Рыпана, пусть и в статусе и.о., команда вернулась к тому, что исповедовала еще при Владимире Ковалюке, а именно атакующему и зрелищному футболу, с постоянным давлением. Максим Войтиховский, Владислав Приймак, Амбросий Чачуа - все они пропустят поединок у "Волыни", поэтому гостям будет ой как тяжело даже просто набрать очки на "Рухе"...

"Оболонь" - "Горняк-Спорт". Еще один пример того, как смена тренера на менее именитого приводит к улучшению результатов. При Валерие Иващенко к "Оболони" вернулись победы, а в состав вернулись Александр Батальский, Максим Покотилюк и Олег Слободян, которые и на старте сезона были основными, при этом же тренере и еще до пришествия Олега Яковенко. Реально сдвинуться с восьмого места будет "пивоварам" уже трудно, но в качестве затравки для следующего сезона матч с прямым конкурентом подходит идеально. За "горняков", кстати, не сможет сыграть Илья Тимошенко.

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"ВПК-Агро" - "Кристалл". Еще один крепкий середняк, который явно готовится к прыжку в чемпионате 2021/22. В последнем домашнем матче сезона подопечные Сергея Соловьева примут слабейший коллектив дивизиона, что является отменным шансом показать футбол красивый и результативный. Делать это придется без Ивана Будняка, но уж что поделаешь. Кстати, клуб из Магдалиновки регулярно поражает ворота "Кристалла" ровно два раза в очных матчах, хотя результат ранее был разным, диаметрально...