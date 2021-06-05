Верес сменил эмблему

Лидер Первой Лиги ровенский "Верес" обновил эмблему. Президент клуба Иван Надеин на своей странице в Instagram опубликовал новую версию логотипа.

С эмблемы убрали надпись "Народный клуб", а также изменили украинские буквы на английские.

Предыдущий вариант выглядел так.

Отметим, что первым вынес вопрос изменения логотипа игрок и блоггер Дмитрий Поворознюк с целью ее осовременивания, однако фанатский движение осудил такое решение.

Уже сегодня "Верес" сможет стать чемпионом Первой лиги за один тур до завершения чемпионата. На ровенчан ожидает домашний поединок против "Авангарда". Сейчас между лидерами турнира и вторым "Черноморцем" четыре очка разницы.

В Ровно уже готовятся к празднованию. В центре города установлена ​​сцена, где в 18:00 начнется концерт, хедлайнером которого будет группа Бумбокс.