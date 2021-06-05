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Верес сменил эмблему

Первая лига
(1 голосов)

"Существенные" перевоплощения

Верес сменил эмблему

Фото - ФК Верес

Новина українською

Лидер Первой Лиги ровенский "Верес" обновил эмблему. Президент клуба Иван Надеин на своей странице в Instagram опубликовал новую версию логотипа.

Верес сменил эмблему - изображение 1

С эмблемы убрали надпись "Народный клуб", а также изменили украинские буквы на английские.

Предыдущий вариант выглядел так.

Верес сменил эмблему - изображение 2

Отметим, что первым вынес вопрос изменения логотипа игрок и блоггер Дмитрий Поворознюк с целью ее осовременивания, однако фанатский движение осудил такое решение.

Уже сегодня "Верес" сможет стать чемпионом Первой лиги за один тур до завершения чемпионата. На ровенчан ожидает домашний поединок против "Авангарда". Сейчас между лидерами турнира и вторым "Черноморцем" четыре очка разницы.

В Ровно уже готовятся к празднованию. В центре города установлена ​​сцена, где в 18:00 начнется концерт, хедлайнером которого будет группа Бумбокс.

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В статье: Верес (Ровно)
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Комментарии (4)
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.06.2021 в 14:50
З прицілом на Єврокубки ￼ А що, прикольно було, коли латиницею назва клубу читалася як "Бепек" (Пібхе)
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simargl (Чернигов)
05.06.2021 в 14:18
Ну как всегда. Главное движение... было лучше.
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vasylkoo (Львів)
05.06.2021 в 13:44
З мінусів - назва на латинці і якісь не зрозумілі чорно білі краї, а кольористика вроді ОК
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Динамо-машина (Киев)
05.06.2021 в 13:10
Бред! У нас в стране испокон веков используется кириллица, а не латиница!!!
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