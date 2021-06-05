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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Альянс, Николаев - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Южные команды ведут свою борьбу

Черноморец - Альянс, Николаев - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: МФК Николаев

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 29-й тур
"Черноморец" 17:30 "Альянс"

Первая лига, 29-й тур
"Николаев" 17:30 "Полесье"

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В статье: Черноморец (Одесса) МФК Николаев Полесье (Житомир) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (1)
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Slavutic
05.06.2021 в 18:27
Первый тайм - деймос! Ни игры, ни мысли!
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