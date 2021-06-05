Первая лига
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Черноморец - Альянс, Николаев - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Южные команды ведут свою борьбу
Фото: МФК Николаев
Первая лига, 29-й тур
"Черноморец" 17:30 "Альянс"
Первая лига, 29-й тур
"Николаев" 17:30 "Полесье"
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05.06.2021 в 18:27
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