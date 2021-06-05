Первая лига. Николаев в УПЛ не сыграет, Черноморец проиграл Альянсу

Первая лига, 29-й тур

"Черноморец" - "Альянс" 0:2

Гол: Ярошенко Костянтин 56, Шарай Владислав 69

"Черноморец": Паламарчук Алексей, Мартыненко Евгений, Горопевшек Миха, Бодня Роман, Долгов Петр, Кравченко Сергей, Вачиберадзе Бека, Брагару Максим, Ковбаса Артем, Авагимян Артур, Козак Артем

"Альянс": Важинский Ярослав, Пикуль Константин, Неплях Евгений, Пистный Руслан, Рогозинский Валерий, Лебеденко Александр, Пиднебенной Вячеслав, Ярошенко Константин, Шарай Владислав, Агапов Николай, Загинайлов Сергей

Несмотря на то, что первый тайм закончился без забитых голов, язык не повернется назвать происходящее на поле скучным зрелищем. Особенно, в первые 15-20 минут. "Черноморец" использовал дыры в обороне соперника, в которые врывались то Козак, то Ковбаса, однако сразу два убойных момента реализовать не удалось. "Альянс" отвечал достаточно неплохо. Особенно старались Агапов и Шарай. Увы, в первом тайме до цели дойти они не сумели.

Все изменилось во втором тайме. "Альянс" начал играть немного агрессивнее и один из своих моментов превратил в гол - подача с левого фланга закончилась точным ударом в касание от Ярошенко. Интересно, что в ответной атаке Сухоручко ударил в штангу.

Даже после забитого гола, гости не остановились на достигнутом. У них пошла игра, в то время как соперник бороться за победу не особо да и хотел. Видно было, что "моряки" свои задачи выполнили и даже поддержка трибун не могла их взбодрить. По делу они пропустили и во второй раз. Теперь обидчиком стал Владислав Шарай. 0:2 - неутешительный итог для одесситов, которые в последнем туре могут упустить второе место.

Первая лига, 29-й тур

"Николаев" - "Полесье" 0:1

Гол: Островский Денис 55

"Николаев": Бубенцов Андрей, Парцвания Темур, Порох Богдан, Кулинич Сергей, Ульянов Дмитрий, Кушниренко Богдан, Одарюк Владимир, Куксенко Богдан, Охрончук Владислав, Паламар Руслан, Кравченко Сергей

"Полесье": Яшков Антон, Понедельник Андрей, Швец Сергей, Притыковский Денис, Повалий Илья, Терехов Артем, Грицук Василий, Чернецкий Александр, Андрущенко Максим, Островский Денис, Коваль Станислав

"Николаеву" нельзя было оступаться. Команда, неожиданно для многих, ведет борьбу за третье место, однако любая потеря очков может вывести "корабел" из этой борьбы. Отдадим им должное, в атаке сегодня они смотрелись интереснее соперника. "Полесье" нечасто переходило половину поля, в то время как хозяева атаковали. Особенно это касается активного Сергея Кравченко. Беда лишь в том, что мяч в ворота влетать никак не хотел, а потому на перерыв команды ушли при сухом счете.

А вот "Полесью" повезло больше. Они отодвинули игру от собственных ворот, после чего одна из немногих атак закончилась голом. Его автором стал Денис Островский. "Николаеву" обязательно нужно было забивать дважды, иначе путь в УПЛ был бы закрыт.

Стоит признать, что несмотря на старания "корабел", получалось у них далеко не все. Откровенно говоря, вообще практически ничего. Было давление, но из ударов можно вспомнить лишь несколько выстрелов из-за пределов штрафной. Для того чтобы вырвать победу этого всего было мало. По итогу, гол Островского так и остался единственным. За тур до финиша "Николаев" выбыл из борьбы за УПЛ.