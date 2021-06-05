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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Горняк-Спорт, ВПК-Агро - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Команды доигрывают сезон

Оболонь - Горняк-Спорт, ВПК-Агро - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 29-й тур
"Оболонь" 17:30 "Горняк-Спорт"

Первая лига, 29-й тур
"ВПК-Агро" 17:30 "Кристалл"

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) ВПК-Агро (Шевченковка) Кристалл (Херсон)
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