Первая лига
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Оболонь - Горняк-Спорт, ВПК-Агро - Кристалл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команды доигрывают сезон
Фото: ФК Оболонь
Первая лига, 29-й тур
"Оболонь" 17:30 "Горняк-Спорт"
Первая лига, 29-й тур
"ВПК-Агро" 17:30 "Кристалл"
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