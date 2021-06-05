Первая лига. Горняк-Спорт и Кристалл побеждают

Первая лига, 29-й тур

"Оболонь" - "Горняк-Спорт" 0:1

Гол: Твердохлиб Егор 74

"Оболонь": Федоровский Назарий, Осман Александр, Безуглый Никита, Лукьянчук Павел, Майданевич Алексей, Матяж Иван, Покотилюк Максим, Мединский Игорь, Суханов Сергей, Слободян Олег, Батальский Александр

"Горняк-Спорт": Жмурко Роман, Велев Вячеслав, Чуев Богдан, Краев Владислав, Кравченко Владислав, Чепелюк Александр, Сьомка Артем, Павлиш Дмитрий, Твердохлиб Егор, Чередниченко Илья, Вентура Лопес Лукас

К игре 29-го тура "Горняк-Спорт" подходил с ужасной серией поражений, которая насчитывала пять игр кряду. У "Оболони" также было не совсем в порядке, а потому встреча сегодня была шансом немного улучшить настроение перед отпуском. В равном матче удача немного больше улыбнулась гостям, которые в середине второго тайма забили единственный гол в матче, завоевав тем самым три очка.

До конца сезона каждый из коллективов сыграет еще по разу. При удачном стечении обстоятельств, "Горняк-Спорт" может даже опередить "пивоваров" и занять восьмое место.

Первая лига, 29-й тур

"ВПК-Агро" - "Кристалл" 1:2

Голы: Шевченко Дмитрий 75 - Вакуленко Олег 74, 89

"ВПК-Агро": Шелихов Денис, Ляшенко Николай, Яременко Юрий, Беляев Александр, Палюх Сергей, Кулиш Станислав, Тищенко Иван, Зозуля Дмитрий, Шмигельский Богдан, Ксенз Павел, Агапов Максим

"Кристалл": Солдатенко Вадим, Логинов Александр, Сеница Владимир, Кусок Андрей, Ходаковский Никита, Лаптев Михаил Максименко Александр, Вакуленко Олег, Клюев Владислав, Цыбульский Сергей, Сорокин Андрей

Свершилось. Вы не поверите, но "Кристалл" сумел добыть победу! Правда им эти три очка уже не особо нужны, но болельщикам все равно будет приятно. Игра 29-го тура против "ВПК-Агро" не предвещала ничего интересного и вполне могла закончиться с нулевым счетом, но на 74-й минуте случилось затмение. Сначала Вакуленко классным дальним ударом открыл счет в матче, однако спустя мгновение Шевченко снова восстановил паритет.

Уже перед финальным свистком Вакуленко сделал дубль, а хозяева неожиданно остались без очков. На турнирную таблицу сегодняшний матч не особо повлиял. "Кристалл" точно финиширует последним, а "ВПК-Агро" не поднимется выше десятого места.