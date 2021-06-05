Первая лига
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Два пенальти дарят победу франковцам. Прикарпатье - Волынь 2:0
Скріншот із трансляції Прикарпаття
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Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 17:30
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле - Сергей Задиран
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Волынь (Луцк) 2:0
Голы: Сондей (25 пенальти), Цюцюра (80, пенальти)
Видеотрансляция поединка
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