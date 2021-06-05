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Два пенальти дарят победу франковцам. Прикарпатье - Волынь 2:0

Первая лига
(2 голосов)
Два пенальти дарят победу франковцам. Прикарпатье - Волынь 2:0

Скріншот із трансляції Прикарпаття

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Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 17:30

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Сергей Задиран

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Волынь (Луцк) 2:0

Голы: Сондей (25 пенальти), Цюцюра (80, пенальти)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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