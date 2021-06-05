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Верес – Авангард-СК, Прикарпатье – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Верес – Авангард-СК, Прикарпатье – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция

ПФЛ

Новина українською

"Верес", лидер чемпионата, который уже гарантировал выход в УПЛ, борется разве что за сохранение первого места - золотые медали Первой лиги. "Авангард-СК" (клуб, выглядит, меняет название), команда из нижней части турнирной таблицы, почти гарантировала сохранение места в турнире - ну разве еще одной ничьей не хватает, чтобы уверенно себя чувствовать.

Другой поединок - "Волынь", фаворит, играет на выезде с "Прикарпатьем" - а этой команде обязательно надо побеждать, чтобы не обогнал "Кремень" (предпоследняя команда в таблице). Поэтому франковцы должны атаковать для сохранения места в Первой лиге.

Больше об интриге всего тура читайте в анонсе

Читайте такжеЦели Металлиста 1925 - платочки белые для Кремня. Анонс 29-го тура Первой лиги

Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 16:00

Млинов, стадион "Колос"

Арбитр в поле - Павел Дубровец

Верес (Ровно) - Авангард-СК (Краматорск)

Видеотрансляция поединка


Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 17:30

Город Ивано-Франковск, стадион «Рух»

Арбитр в поле - Сергей Задиран

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Волынь (Луцк)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Волынь (Луцк) Авангард (Краматорск) Верес (Ровно) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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