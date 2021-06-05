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Верес – Авангард-СК, Прикарпатье – Волынь: смотреть онлайн, видеотрансляция
ПФЛ
"Верес", лидер чемпионата, который уже гарантировал выход в УПЛ, борется разве что за сохранение первого места - золотые медали Первой лиги. "Авангард-СК" (клуб, выглядит, меняет название), команда из нижней части турнирной таблицы, почти гарантировала сохранение места в турнире - ну разве еще одной ничьей не хватает, чтобы уверенно себя чувствовать.
Другой поединок - "Волынь", фаворит, играет на выезде с "Прикарпатьем" - а этой команде обязательно надо побеждать, чтобы не обогнал "Кремень" (предпоследняя команда в таблице). Поэтому франковцы должны атаковать для сохранения места в Первой лиге.
Больше об интриге всего тура читайте в анонсе
Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 16:00
Млинов, стадион "Колос"
Арбитр в поле - Павел Дубровец
Верес (Ровно) - Авангард-СК (Краматорск)
Видеотрансляция поединка
Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 17:30
Город Ивано-Франковск, стадион «Рух»
Арбитр в поле - Сергей Задиран
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Волынь (Луцк)
Видеотрансляция поединка
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