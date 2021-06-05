Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кремень – Металлист 1925, Нива – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция
ПФЛ
Очки в этих поединках нужны всем четырем соперникам с одной лишь разницей: "Металлист 1925" и "Агробизнес" борются за последнюю, третью путевку в УПЛ, а "Кремень" и "Нива" - за сохранение прописки в Первой лиге.
Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 17:30
Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"
Арбитр в поле - Игорь Пасхал (Херсон)
Кремень (Кременчуг) - Металлист 1925 (Харьков)
Видеотрансляция поединка
Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 17:30
Город Тернополь, Центральный городской стадион им. Романа Шухевича
Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)
Нива (Тернополь) - Агробизнес (Волочиск)
Видеотрансляция поединка
Популярное сейчас
- Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко
- Капитан и еще восемь игроков покинули Олимпик
- Де Брюйне поздравил Зинченко с беременностью жены: Молодец, сынок
- Верес определился с местом проведением домашних матчей в УПЛ
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 07:30 Украинские Начало второго круга и зимней паузы - анонс 16-го тура Первой лиги
- 07:00 Украинские Черноморец и Прикарпатье на самоизоляции, шесть матчей состоятся в срок - анонс 15-го тура Первой лиги