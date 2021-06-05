Кремень – Металлист 1925, Нива – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Очки в этих поединках нужны всем четырем соперникам с одной лишь разницей: "Металлист 1925" и "Агробизнес" борются за последнюю, третью путевку в УПЛ, а "Кремень" и "Нива" - за сохранение прописки в Первой лиге.

Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 17:30

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал (Херсон)

Кремень (Кременчуг) - Металлист 1925 (Харьков)

Видеотрансляция поединка

Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 17:30

Город Тернополь, Центральный городской стадион им. Романа Шухевича

Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)

Нива (Тернополь) - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединка