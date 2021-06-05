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Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень – Металлист 1925, Нива – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Кремень – Металлист 1925, Нива – Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

ПФЛ

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Очки в этих поединках нужны всем четырем соперникам с одной лишь разницей: "Металлист 1925" и "Агробизнес" борются за последнюю, третью путевку в УПЛ, а "Кремень" и "Нива" - за сохранение прописки в Первой лиге.

Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 17:30

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал (Херсон)

Кремень (Кременчуг) - Металлист 1925 (Харьков)

Видеотрансляция поединка

Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 17:30

Город Тернополь, Центральный городской стадион им. Романа Шухевича

Арбитр в поле - Андрей Коваленко (Полтава)

Нива (Тернополь) - Агробизнес (Волочиск)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь)
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