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Ровенский Верес стал чемпионом Первой лиги
Скріншот із трансляції Вереса
Команда тренера Юрия Вирта еще накануне гарантировала себе выход в УПЛ, а в предпоследнем туре заняла первое место в Первой лиге сезона 2020/21.
Произошло это благодаря домашней победе в 29 туре над "Авангард-СК Краматорск" (5:1).
Матч обычно проходил в Млинове, но на главной площади города Ровно было развернуто фан-зону, на которую пришло большое количество болельщиков.
На трибунах стадиона "Колос" в Млынове было развернуто большой баннер с кубком и надписью "Чемпионы 20/21".
Напомним, что это дебютный сезон "Вереса" в Первой лиге.
Сейчас у команды лучшая атака в турнире и наименьшее количество пропущенных голов.
Второе и третье места в Первой лиге пока занимают соответственно "Черноморец" (Одесса) и "Металлист 1925" (Харьков).
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