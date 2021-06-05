Ровенский Верес стал чемпионом Первой лиги

Команда тренера Юрия Вирта еще накануне гарантировала себе выход в УПЛ, а в предпоследнем туре заняла первое место в Первой лиге сезона 2020/21.

Произошло это благодаря домашней победе в 29 туре над "Авангард-СК Краматорск" (5:1).

Матч обычно проходил в Млинове, но на главной площади города Ровно было развернуто фан-зону, на которую пришло большое количество болельщиков.

На трибунах стадиона "Колос" в Млынове было развернуто большой баннер с кубком и надписью "Чемпионы 20/21".

Напомним, что это дебютный сезон "Вереса" в Первой лиге.

Сейчас у команды лучшая атака в турнире и наименьшее количество пропущенных голов.

Второе и третье места в Первой лиге пока занимают соответственно "Черноморец" (Одесса) и "Металлист 1925" (Харьков).