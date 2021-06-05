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Ливень голов от команды Вирта. Верес – Авангард-СК Краматорск 5:1

Первая лига
(1 голосов)
Ливень голов от команды Вирта. Верес – Авангард-СК Краматорск 5:1

Скріншот із трансляції Вереса

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Первая лига, 29 тур

05.06.2021, 16:00

Млинов, стадион "Колос"

Арбитр в поле - Павел Дубровец

Верес (Ровно) - Авангард-СК (Краматорск) 5:1

Голы: Сергийчук (8), Дахновский (22), Петько (61), Шестаков (81) - Бородай (15 автогол), Похитайло (88)

Видеотрансляция поединка

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