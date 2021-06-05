Первая лига
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Ливень голов от команды Вирта. Верес – Авангард-СК Краматорск 5:1
Скріншот із трансляції Вереса
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 29 тур
05.06.2021, 16:00
Млинов, стадион "Колос"
Арбитр в поле - Павел Дубровец
Верес (Ровно) - Авангард-СК (Краматорск) 5:1
Голы: Сергийчук (8), Дахновский (22), Петько (61), Шестаков (81) - Бородай (15 автогол), Похитайло (88)
Видеотрансляция поединка
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