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Новоиспеченный чемпион Первой лиги после матча признался в любви

Первая лига
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Новоиспеченный чемпион Первой лиги после матча признался в любви

Скріншот із трансляції Вереса

Новина українською

Защитник ровенского "Вереса" Дмитрий Махнев сделал предложение своей девушке после поединка 29 тура Первой лиги, в котором его команда разгромила "Авангард-СК Краматорск" 5:1.

Он стал на одно колено и вручил символическую кольцо. Девушка ответила "да" и стала невестой, а зрители, которые были на стадионе "Колос" в Млынове и товарищи футболисты, закричали "Горько!".

Напомним, что "Верес" стал чемпионом Первой лиги и получил путевку в Украинскую Премьер-Лигу.

Новоиспеченный чемпион Первой лиги после матча признался в любви - изображение 1

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Дмитрий Махнев
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