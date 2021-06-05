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Новоиспеченный чемпион Первой лиги после матча признался в любви
Скріншот із трансляції Вереса
Защитник ровенского "Вереса" Дмитрий Махнев сделал предложение своей девушке после поединка 29 тура Первой лиги, в котором его команда разгромила "Авангард-СК Краматорск" 5:1.
Он стал на одно колено и вручил символическую кольцо. Девушка ответила "да" и стала невестой, а зрители, которые были на стадионе "Колос" в Млынове и товарищи футболисты, закричали "Горько!".
Напомним, что "Верес" стал чемпионом Первой лиги и получил путевку в Украинскую Премьер-Лигу.
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