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Металлист 1925 досрочно вышел в УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

Благодаря поражениям "Агробизнеса" и "Николаева"

Металлист 1925 досрочно вышел в УПЛ

фото - ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" официально оформил путевку в элитный украинский дивизион на следующий сезон.

Это случилось досрочно, благодаря поражениям "Агробизнеса" и "Николаева" - первые минимально уступили на выезде тернопольской "Ниве", а вторые проиграли для "Полесье" со счетом 0:1.

После этого тура у харьковской команды 56 очков и клуб занимает 3-е место в Первой лиге.

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В статье: ФК Николаев (Львовская область) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (8)
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v19510608 (Харьков)
05.06.2021 в 20:11
Молодцы. Теперь надо усилиться и удержаться а элите. Успеха.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
05.06.2021 в 20:00
Хреново. Надеюсь Николаев поборется в следующем сезоне.
Ответить
0
0
bombard (Харьков)
05.06.2021 в 19:58
Молодцы!!!
Ответить
+1
-1
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
05.06.2021 в 19:52
Ура!Харьков стиль в УПЛ!Теперь купить хороших игроков и можно брать титул.Надоело что чемпионство у ВКДК и у «юзовки»._Надо как в Англии
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+3
-4
17 TDK (Харьков)
05.06.2021 в 19:50
Будут в УПЛ коз пасти.Недокоманда смс.
Ответить
+4
-4
avatar
c99baf (Харьков)
05.06.2021 в 19:54
На один сезон...
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+1
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.06.2021 в 19:43
Вітаю Харків з поверненням у футбольну еліту!
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+6
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
05.06.2021 в 19:34
А це вже цікаво
Ответить
+5
-1


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