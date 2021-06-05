Металлист 1925 досрочно вышел в УПЛ

"Металлист 1925" официально оформил путевку в элитный украинский дивизион на следующий сезон.

Это случилось досрочно, благодаря поражениям "Агробизнеса" и "Николаева" - первые минимально уступили на выезде тернопольской "Ниве", а вторые проиграли для "Полесье" со счетом 0:1.

После этого тура у харьковской команды 56 очков и клуб занимает 3-е место в Первой лиге.