Первая лига
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Металлист 1925 досрочно вышел в УПЛ
Благодаря поражениям "Агробизнеса" и "Николаева"
фото - ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" официально оформил путевку в элитный украинский дивизион на следующий сезон.
Это случилось досрочно, благодаря поражениям "Агробизнеса" и "Николаева" - первые минимально уступили на выезде тернопольской "Ниве", а вторые проиграли для "Полесье" со счетом 0:1.
После этого тура у харьковской команды 56 очков и клуб занимает 3-е место в Первой лиге.
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Комментарии (8)
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v19510608 (Харьков)
05.06.2021 в 20:11
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kalan-86 (Анкара)
05.06.2021 в 20:00
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bombard (Харьков)
05.06.2021 в 19:58
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Грейфрукт (Бельмонд)
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17 TDK (Харьков)
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c99baf (Харьков)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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