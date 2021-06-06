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УПЛ, держись! Кремень - Металлист 1925 0:4. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Уверенный выход в дивизион выше

УПЛ, держись! Кремень - Металлист 1925 0:4. Видео голов и обзор матча

Металіст 1925/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура Первой Лиги, в котором харьковский "Металлист 1925" в гостях добыл путевку в УПЛ. Несмотря на синтетическое покрытие, гости выдали великолепный матч. Первые три гола были забиты благодаря ошибкам соперника - слишком плохая игра в обороне от хозяев. А вот единственный мяч во втором тайме вышел довольно красивым: Батюшин оформил дубль ударом в девятку. В итоге харьковчане вышли в УПЛ, а команда из Кременчуга вылетела во Вторую Лигу.

Кремень - Металлист 1925 0:4

Голы: Блажко 21, Батюшин 31, 74, Голодюк 33

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В статье: Кремень (Кременчуг) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (3)
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Navudo
06.06.2021 в 11:00
Може то М1925 (фактично уже УПЛ-ський) такий сильний... може то Кремінь (фактично уже друголіговський) такий....
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Navudo
06.06.2021 в 11:14
поправка попереднього: Може то М1925 (фактично уже УПЛ-ський) не такий сильний... може то Кремінь (фактично уже друголіговський) такий....
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Acsakal (Kharkov)
06.06.2021 в 09:50
Ну такий собі футбол... Захист слабенький в обох командах. Напад М25, не зважаючи на 4 голи, теж ще підтягувати та підтягувати до рівня УПЛ. Ударів хоча й достатньо, але більшість з них кволі, виключно для статистики, і загрози супернику не становили. Для УПЛ потрібне підсилення всіх ланок.
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