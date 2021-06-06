УПЛ, держись! Кремень - Металлист 1925 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура Первой Лиги, в котором харьковский "Металлист 1925" в гостях добыл путевку в УПЛ. Несмотря на синтетическое покрытие, гости выдали великолепный матч. Первые три гола были забиты благодаря ошибкам соперника - слишком плохая игра в обороне от хозяев. А вот единственный мяч во втором тайме вышел довольно красивым: Батюшин оформил дубль ударом в девятку. В итоге харьковчане вышли в УПЛ, а команда из Кременчуга вылетела во Вторую Лигу.

Кремень - Металлист 1925 0:4

Голы: Блажко 21, Батюшин 31, 74, Голодюк 33