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УПЛ, держись! Кремень - Металлист 1925 0:4. Видео голов и обзор матча
Уверенный выход в дивизион выше
Металіст 1925/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура Первой Лиги, в котором харьковский "Металлист 1925" в гостях добыл путевку в УПЛ. Несмотря на синтетическое покрытие, гости выдали великолепный матч. Первые три гола были забиты благодаря ошибкам соперника - слишком плохая игра в обороне от хозяев. А вот единственный мяч во втором тайме вышел довольно красивым: Батюшин оформил дубль ударом в девятку. В итоге харьковчане вышли в УПЛ, а команда из Кременчуга вылетела во Вторую Лигу.
Кремень - Металлист 1925 0:4
Голы: Блажко 21, Батюшин 31, 74, Голодюк 33
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