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Исполнительный директор Металлиста 1925: Мы потратили около 5 млн гривен на реконструкцию базы

Первая лига
(3 голосов)

Столкновения клубов продолжаются

Исполнительный директор Металлиста 1925: Мы потратили около 5 млн гривен на реконструкцию базы

Суспільне/Автор невідомий

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал состояние учебно-тренировочной базы "Металлист":

"Затрачено огромное количество ресурсов, средств, сил. Поле (главное поле базы – прим.) в идеальном состоянии. Налажена система подогрева, система вентиляции, система орошения. Прекрасно все работает.

На момент нашего арендного соглашения с ПАТ “Металлист” бассейн базы был несколько деформирован, его чаша лопнула, и мы за счет клуба потратили немало средств, порядка миллиона гривен, чтобы ее восстановить.

Мы провели косметический ремонт базы за счет клуба, ни одна копейка государственных денег не была потрачена. Состояние близкое к идеальному. Все работает. Все эксплуатируется должным образом.

У нас в штате есть агрономы, которые ежедневно работают над тем, чтобы поля базы были в хорошем состоянии. Все поля с искусственным орошением. Мы полностью восстановили систему полива, заменено порядка 7 подземных насосов, несколько десятков форсунок. Все привели в порядок.

В 2017-ом году был заключен договор с ПАТ “Металлист”, это тот “Металлист”, который сейчас в состоянии банкротства. В 2019-ом году всю собственность клуба конфисковали и якобы передали областному совету. Мы со стороны клуба обращались в госорганы и просили заключить новое арендное соглашение, но должного ответа не получали.

Мы подозреваем, что вся эта территория пока не на балансе областного совета.

Все затраты по эксплуатации данного объекта (базы – прим.) на себя берет “Металлист-1925”. Из государственного бюджета деньги не берутся. За все время мы потратили порядка 5 миллиона гривен", - сказал Неделин.

Читайте такжеЯрославский: Харьковчане хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион деньги не выделять. Так не бывает

Напомним, что вчера "Металлист 1925" досрочно вышел в УПЛ, а несколькими неделями ранее другая харьковская команда "Металл" благодаря победе во Второй Лиге вышла в Первую.

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Источник:
Металлист 1925

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Комментарии (27)
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TarasLviv2019 (LVIV)
06.06.2021 в 19:01
Ярославський піарник і бізнесмен, він не футбольна людина. Просто бізнесмен який хоче піару. Але і то добре!
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+1
-1
шпільмахер (Харьков)
06.06.2021 в 14:12
У Металлиста Ярославского могут начаться "неожиданные" большие проблемы в Европе, когда его новый-старый клуб будет по его обещаниям там играть в еврокубках. Ситуация юридически останется мутной и любой соперник сможет воспользоваться "скелетами в шкафу" и снова будет CAS и волокита с судами. Никакой любовью к футболу и городу со стороны Ярославского не веет, исключительно хищная жадность. Или это совершенно новый клуб, а тогда какие у него, вонючего олигарха с грязным криминальным следом, могут быть претензии вновь быть Карабасом харьковского футбола. 1925 - настоящая городская команда с социалистическими традициями, достойная бюджетной и моральной поддержки горожанами.
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+2
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 14:25
Вот мы и увидим пойдут ли очки в Европе старому Металлисту и станет ясно настоящий ли царь?Но это как минимум 2 года ждать.А сейчас этот нехороший человек справка купил и может сказать :"А ну ка быстро убрали название и циферки."И что характерно на полном законном основании.Кроме того я не согласен,что Ярославскому футбол не нужен.Тот Металлист был командой высокого европейского уровня ,а мог бы еле дышать для отмывания денег.
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0
-2
шпільмахер (Харьков)
06.06.2021 в 15:27
Тот Металлист был проектом принесшим прибыль и славу, а также политическое и общественное прикрытие олигарху Ярославскому, который получил бюджетные деньги под Евро на реконструкцию стадиона и строительство Базы. В итоге. по его же признанию, он пил шампанское получив за клуб больше вложенного. Тогда все олигархи занимались футболом с целью приобретения статуса и популярности, но и спекуляция латиносами, игроками "отмытыми" через европейский клуб,тоже привлекательное занятие для друга Абрамовича. Ярик взял Металлист после борьбы с Фельдманом в 2006, предвидя, или зная уже через известные круги о планах проведения Евро в Украине и Польше. При этом, надо вспомнить, кто помог ему заполучить в Харьков, в борьбе с Днепро...м, право проведения игр на Металлисте. Городские власти и местный бизнес собрали, по слухам N сумму для подмазывания решал. Срок Ярика в Металлисте такой же как теперь без него, шесть лет. Времена Карабасов в футболе уже прошли, больших денег там тоже не будет, да и Ярославский вкладываться судя по нервному выступлению на стадионе побаивается. Если Терехов пошатнётся, а он неустойчив, Владиленович откажется от владения проблемным кейсом. И тогда, если он успеет разорить М1925, Харьков снова станет колхозным товарищем.
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 17:50
Ну и что из этого следует,сделайте из М1925 команду с другим названием и на деле докажите,что социальный проект-это не фуфло ,которое борется за выживание,а команда с большой буквы.Не может быть двух Металлистов из Харькова и цифры не помогут.У кого эмблема у того и Металлист.А насчет Карабаса,в нашей стране без него большой клуб не создашь.Доходы от продажи билетов даже при полном стадионе мизерные,на еврларену,где деньги платят еще надо попасть,а там надо побеждать.Остается два варианта или Карабас или госсударство,которое все равно не поможет.
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0
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alex.belogubko (одесса)
06.06.2021 в 13:56
Ребята М1925--будет ещё хуже всё заберут и вас уничтожат --против вас городские власти и сами знаете кто --желаю удачи боритесь
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+3
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 11:19
Весь капитал изначально наживается за счет госсударства.Да аферы,но это хоть не просто своровал как делают многие.В данном случае построил базу,сделал реконструкцию стадиона и построил аэропорт.Да часть денег присвоил,но дело сделал.Большинство просто воруют.Что ,например,построила Юля или Ющенко,Янык-назови.Вон Суркис,такой клуб как ДК даже не имеет современного стадиона,позор,лучше бы Гриша перед Евро 2012 думал о стадионе,а не о своем кармане.А так деньги наверняка были и где они?
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+4
-2
Tenma7 (Чернигов)
06.06.2021 в 11:30
Просто своровать гос деньги невозможно, для этого надо что то купить/построить и т.д. Дороги зеленского в которые вбахиваются десятки, а может и сотни лярдов как раз из этой оперы
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+3
-1
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knmua(Киев) (Киев)
06.06.2021 в 12:52
причем тут Зеленский? порохобот, объясняю, можно как Юля за 10 лярдов долларов выкопать котлован под Львов-Арену, а можно за эти же деньги построить аэропорт, базу и стадион и еще себе оставить... разницу понимаешь? боюсь нет, тебя ведь не Ярославский беспокоит(тебе за него не платят), а Зеленский.
0
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 13:23
Не нравятся дороги,нет проблем проедь по полтавкеМ13 в николаевской области,там плиты еще год назад стояли под углом 45 градусов,в то время как в кировоградской и одесской полтавка нормальная,не идеальная но можно ехать около 100км.в час,а там дошло до того,что люди по грунтовой и по селам обьезжали.Куда автодор николаевский деньги дел?Построили себе дворцы.Кстати при Порошенко добили участок трассы окончательно,а так же ямы около Золотоноши.В итоге ни дорог ,ни денег и как резко все поменялось сейчас.До конца срока Зеленский приведет все дорожное хозяйство впорядок,впервые в истории Украины и только за это памятник можно ставить.
0
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Tenma7 (Чернигов)
06.06.2021 в 14:26
А причем тут порохобот?) Человек привел в пример дороги которые начал строить зеленский. Я ему ответил. Или у вас с Петей личное?)
+1
0
Tenma7 (Чернигов)
06.06.2021 в 14:29
Мне вас жаль, если для вас главное в президентской деятельности постройка дорог....
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 14:38
Я где то говорил,что главное в президентской деятельности постройка дорог?Дороги страны-это лицо мэров и губернаторов и конечно же президента.Рассказывать о Европе с дорогами при предыдущих и отдельно Пете-это вызывать насмешку других стран.Так же постройка дворцов и бездорожье говорит о сплошных жуликах у власти,а это одна из главных задач президента(коррупция).
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Ten0N (Leopolis)
06.06.2021 в 12:52
Типичная логика раба/терпилы.
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Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 13:50
Приедь в Киев посмотри на стадион «Динамо»! ) Не верь тому, что пишут, понятно кто и понятно зачем! ) Нормальный, даже очень хороший клубный стадион. Суркис не допустит, чтобы стадион им. Лобановского позорил его имя.
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0
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 14:02
А что его смотреть?Зачем клубному стадиону беговые дорожки?Это 70 годы прошлого века.И это заметно особенно зимой,когда навалило снега и Мирча бегал с лопатой,крыши ведь нет.Кто сейчас смотрит футбол через беговые дорожки,особенно сзади ворот,футболистов не видно толком.Лобановский где то написал или говорил не трогайте беговые дорожки,не позорьте меня,я там легкой атлетикой занимался?Только ее пиши,что там место не позволяет строить современный стадион.Даже вечные бомжи СпартакМ и то имеет современный стадион.
0
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octavi4 (Warszawa)
06.06.2021 в 10:49
Интересно события развиваются
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+1
0
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Американец 2000
06.06.2021 в 10:13
Ярославский ещё та гнида ((((( Собирается при помощи Терехова за счёт денег государства - рулить Металлистом (((( И захватить базу и все ресурсы того Металлиста , который он продал Курченко (((( Очень хитрый дядя (((((
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+6
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 10:17
А кто эту базу построил?
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+2
-5
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Американец 2000
06.06.2021 в 10:20
Ярославский за счёт денег государства ! А потом продал и плюнул на всё ! Там всё рушилось , гнило несколько лет , разворовывалось !! Пришёл потом Металлист 1925 и всё восстановил ! Видео посмотри )
+6
-3
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 10:52
Ну,если продал то плюнул уже тот кому продали.Не так ли?Я понимаю тебя,но база будет принадлежать тому кто станет правоприемником Металлиста.Что мешало М1925 оформить право на настоящий Металлист,время было.А так это ремонт в чужой квартире.Ярославский хоть и говорит,что долги не будет платить,но это не совсем так.А назвать клуб М1925 и делать вид,что владелец как бы ни причем,потому что там долги и что это другой клуб-долго не прокатит.Не понимаю соплей руководства,они сознательно пошли на то ,что не имеют к настоящему Металлисту никакого отношения.Уже могут собирать манатки,надо было базу купить ,а не арендовать.Если бы все руководители строили за счет госсударства,а не воровали бы-это не самый худший вариант.Вон Зеленский дороги строит,а я помню как ехал из Борисполя в Черкассы 2 года назад какие ямы были возле Золотоноши,а сейчас Европа,я такой толщины покрытие никогда не видел.
+5
-3
Tenma7 (Чернигов)
06.06.2021 в 11:08
Как раз таки строительство за счет государства в большинстве своем и есть аферы и воровство
+6
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 13:30
@Одиссей(Афула) (Афула): претензии к М1925 высказаны не совсем корректно. Все имущество бывшего Металлиста попало под спецконфискацию и со временем было передано области. Купить его было нельзя. Поэтому был заключён договор аренды. Теперь после передачи этого Имущества городу также официально выставлены условия, что имущество не будет приватизировано, а по факту, конечно, будет отдано новому Металлисту. Поэтому, можно не сомневаться, что в ближайшем будущем у М1925 будут большие проблемы с базой и стадионом. Уже сейчас надо думать о запасном варианте.
+1
0
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Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 13:35
@Одиссей(Афула) (Афула): претензии к М1925, что он не оформил право на настоящий Металлист тоже необоснованны. Я думаю, понятно почему?
+2
0
blyaishtif86 (Харьков)
06.06.2021 в 12:47
Что ты мелишь
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0
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 13:48
Я так думаю...(Київ)Ну если так обстоят дела(что только Ярославский может порешать),то тем более претензии к руководству М1925 обоснованы.Зачем было так называть команду,смысл создавать копию,ради аренды базы,чтобы потом остаться у разбитого корыта.Назовите своим именем,Авангард или фк Харьков и идите к своей цели.Я не знаю какие мутки крутит Ярославский,но при нем была инфраструктура построена и команда укомплектована.Зачем было придумывать намек на металлист при помощи цифр без всяких шансов на успех?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
06.06.2021 в 09:39
Я й не сумнівався, що передвиборчі тези Терехова та Ярославського треба ділити, як мінімум, навпіл.
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+8
-2


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