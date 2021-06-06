Исполнительный директор Металлиста 1925: Мы потратили около 5 млн гривен на реконструкцию базы

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал состояние учебно-тренировочной базы "Металлист":

"Затрачено огромное количество ресурсов, средств, сил. Поле (главное поле базы – прим.) в идеальном состоянии. Налажена система подогрева, система вентиляции, система орошения. Прекрасно все работает.

На момент нашего арендного соглашения с ПАТ “Металлист” бассейн базы был несколько деформирован, его чаша лопнула, и мы за счет клуба потратили немало средств, порядка миллиона гривен, чтобы ее восстановить.

Мы провели косметический ремонт базы за счет клуба, ни одна копейка государственных денег не была потрачена. Состояние близкое к идеальному. Все работает. Все эксплуатируется должным образом.

У нас в штате есть агрономы, которые ежедневно работают над тем, чтобы поля базы были в хорошем состоянии. Все поля с искусственным орошением. Мы полностью восстановили систему полива, заменено порядка 7 подземных насосов, несколько десятков форсунок. Все привели в порядок.

В 2017-ом году был заключен договор с ПАТ “Металлист”, это тот “Металлист”, который сейчас в состоянии банкротства. В 2019-ом году всю собственность клуба конфисковали и якобы передали областному совету. Мы со стороны клуба обращались в госорганы и просили заключить новое арендное соглашение, но должного ответа не получали.

Мы подозреваем, что вся эта территория пока не на балансе областного совета.

Все затраты по эксплуатации данного объекта (базы – прим.) на себя берет “Металлист-1925”. Из государственного бюджета деньги не берутся. За все время мы потратили порядка 5 миллиона гривен", - сказал Неделин.