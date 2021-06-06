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Игрок Атлетико Минейро перешел в Металл
На правах аренды
mailton02 в Instagram
Бразильское "Атлетико Минейро" объявило о том, что правый защитник Маилтон стал игроком харьковского "Металла" на правах аренды.
Защитник проведет в Украине следующий сезон. После завершения срока аренды контракт с бразильским клубом будет действителен еще один год.
Предыдущие семь месяцев Маилтон провел тоже в аренде, отыграв за "Куритибу" восемь матчей. Также на его счету семь игр за "Атлетико Минейро".
Ранее СМИ сообщали, что в "Металла" будет право выкупа футболиста за один млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1,1 млн евро.
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