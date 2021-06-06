Игрок Атлетико Минейро перешел в Металл

Бразильское "Атлетико Минейро" объявило о том, что правый защитник Маилтон стал игроком харьковского "Металла" на правах аренды.

Защитник проведет в Украине следующий сезон. После завершения срока аренды контракт с бразильским клубом будет действителен еще один год.

Предыдущие семь месяцев Маилтон провел тоже в аренде, отыграв за "Куритибу" восемь матчей. Также на его счету семь игр за "Атлетико Минейро".

Ранее СМИ сообщали, что в "Металла" будет право выкупа футболиста за один млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1,1 млн евро.