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Игрок Атлетико Минейро перешел в Металл

Первая лига
(2 голосов)

На правах аренды

Игрок Атлетико Минейро перешел в Металл

mailton02 в Instagram

Новина українською

Бразильское "Атлетико Минейро" объявило о том, что правый защитник Маилтон стал игроком харьковского "Металла" на правах аренды.

Защитник проведет в Украине следующий сезон. После завершения срока аренды контракт с бразильским клубом будет действителен еще один год.

Предыдущие семь месяцев Маилтон провел тоже в аренде, отыграв за "Куритибу" восемь матчей. Также на его счету семь игр за "Атлетико Минейро".

Ранее СМИ сообщали, что в "Металла" будет право выкупа футболиста за один млн евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1,1 млн евро.

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В статье: Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Металл (Харьков)
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Комментарии (4)
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Зритель (Харьков)
06.06.2021 в 16:09
Уважаемая редакция, проверяйте, пожалуйста, русские версии страниц перед публикацией.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 13:00
Пошло насыщение Металла "углеродом"...
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+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
07.06.2021 в 01:45
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
06.06.2021 в 12:13
Где коментарии что своих "деревяшек" нужно держать,задолбали бразиллы,эт тока цветочки
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+2
-4


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