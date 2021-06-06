У Металлиста 1925 возникли проблемы с аттестацией в УПЛ

Председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал о проблемах команды:

"Когда стало очевидным, что несмотря на все цель выйти в УПЛ будет выполнена, включились новые силы - честные, справедливые, поступающих всегда исключительно по закону. Это они пытаются манипулировать сознанием доверчивого обывателя и подсылают полицейских в офис УАФ для изъятия документов по нашему клубу. Объяснить в связи с каким уголовным производством будет произведено изъятие документов и есть ли постановление суда они не могут, но документы требуют.

Здесь же и не просто так "Металлист 1925" стал получать замечания по ряду вопросов при прохождении процедуры аттестации для участия в УПЛ. Причем настолько смешные, что, наверное, самим авторам замечаний было стыдно. И тут же пошли умышленные слухи о продаже клуба, о переименовании, об отсутствии средств для УПЛ и так далее. Жалкие людишки. Анонимы. Что с них взять?

В клубе нашлись перебежчики, которые погнались за лишней копеечкой. Они ушли из нашего клуба, прихватив с собой компьютерную технику, различные документы, в том числе конфиденциального характера, легкоатлетическое оборудование и даже медицинский прибор. Сплетни о якобы угробленной инфраструктуре не описываю, но разговор об инфраструктуре, уверяю, впереди.

И пусть нам уже угрожают всевозможными ограничениями и бедами, пусть исподтишка гадят, а кандидат в мэры и вовсе грозит все отобрать, мы уверены, что впереди не менее трудный путь. Все только начинается. Болей за своих!", - написал Стороженко на своей странице в Фейсбук.