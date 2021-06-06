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У Металлиста 1925 возникли проблемы с аттестацией в УПЛ

Первая лига
(20 голосов)

Представитель клуба жалуется на соседей по городу

У Металлиста 1925 возникли проблемы с аттестацией в УПЛ

Новина українською

Председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал о проблемах команды:

"Когда стало очевидным, что несмотря на все цель выйти в УПЛ будет выполнена, включились новые силы - честные, справедливые, поступающих всегда исключительно по закону. Это они пытаются манипулировать сознанием доверчивого обывателя и подсылают полицейских в офис УАФ для изъятия документов по нашему клубу. Объяснить в связи с каким уголовным производством будет произведено изъятие документов и есть ли постановление суда они не могут, но документы требуют.

Здесь же и не просто так "Металлист 1925" стал получать замечания по ряду вопросов при прохождении процедуры аттестации для участия в УПЛ. Причем настолько смешные, что, наверное, самим авторам замечаний было стыдно. И тут же пошли умышленные слухи о продаже клуба, о переименовании, об отсутствии средств для УПЛ и так далее. Жалкие людишки. Анонимы. Что с них взять?

В клубе нашлись перебежчики, которые погнались за лишней копеечкой. Они ушли из нашего клуба, прихватив с собой компьютерную технику, различные документы, в том числе конфиденциального характера, легкоатлетическое оборудование и даже медицинский прибор. Сплетни о якобы угробленной инфраструктуре не описываю, но разговор об инфраструктуре, уверяю, впереди.

И пусть нам уже угрожают всевозможными ограничениями и бедами, пусть исподтишка гадят, а кандидат в мэры и вовсе грозит все отобрать, мы уверены, что впереди не менее трудный путь. Все только начинается. Болей за своих!", - написал Стороженко на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что вчера "Металлист 1925" оформил досрочный выход в УПЛ за один тур до завершения Первой Лиги.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (46)
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Американец 2000
07.06.2021 в 12:34
Терехов усердно разъезжает по Харькову со своей предвыборной агитацией (((( И в каждой такой встрече упоминает фамилию Ярославского как свою козырную карту ((((( А так же он обещает вернуть большую и тесную дружбу с нашим соседом Россией (((((
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0
-2
911+ (Харків)
06.06.2021 в 19:59
"Динамовец" Гордон сказал же Терехову, что тому ни когда не стать мером Харькова. Так, что с уходом Кернеса не на того мог сделать ставку Ярославский.
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+2
-4
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Американец 2000
07.06.2021 в 12:38
Ты уверен что в слове Гордон ты все буквы правильно написал ???
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0
0
911+ (Харків)
06.06.2021 в 19:56
Может ещё обойдётся всё. Терехов по-любому 50% в первом туре не наберёт, а по вопросам от 19.05.2021 там к второму Добкину подбирается третья Светличная, а если с Тереховым во второй тур выйдет она, то результат совсем не однозначно.
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+3
-3
bombard (Харьков)
06.06.2021 в 19:15
В любом случае спасибо Стороженко за то, что все эти 5 лет с момента основания новый клуб не оставлял харьковчан без футбола, пока бывшие владельцы старой команды искали пути (или лазейки) для ее возрождения. Игра стоила свеч!
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+7
-4
dp_dp (Ukraine)
06.06.2021 в 18:45
Какой-то поток воды. Документы изьяли или нет? Требуют, жалкие людишки...Типичный Стороженко.
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+6
-5
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GR-65 (Харків)
07.06.2021 в 12:36
А кто отдаст полиции документы без постановления суда?
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0
0
avatar
GR-65 (Харків)
07.06.2021 в 12:37
А кто отдаст полиции документы без решения суда?
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0
0
Slavutic
06.06.2021 в 18:11
В Харькове как-то всё через одно место! То пусто, то густо! То никах не могли сколотить команду для Вышки, постоянно сливаясь каждый год. А тут сразу ДВА Металлиста выстрелили и не могут никак разобраться, кому достанется народная любовь!))
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+5
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 19:02
У вас два мужа и оба Бунши.Да оба.
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+5
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 18:04
Не понимаю Стороженка,если Ярославский действительно юридически вернул эмблему Металлиста,то что он предлагает два Металлиста из одного города? Такое юридически невозможно,пусть цифры меняет , цирк какой то.
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+5
-5
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Американец 2000
06.06.2021 в 19:01
Никто ничего не возвращал (((( Терехов там что то нахимичил обманным путём ((((((( Вы ж понимаете кто у власти - тот и хозяин (((((( Это всё очень гнилая и некрасивая афёра ((( Развод города на большие деньги (((( Не нужен городу такой плешивый , гнилой Металл имени афериста Ярославского ((((( Он и в бизнес так вошёл обманным путём ((( Наша любимая команда - МЕТАЛЛИСТ 1925 !!!!!!! Долой аферистов Ярославского ((((((((
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+6
-6
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 19:28
Ну какой плохой Ярославский -это понятно.А теперь поговорим о владельце М1925.В истории клуба написано,что клуб создан в 2016г.и приемником Металлиста не является.Тогда возникает вопрос,а что это за циферки,которые по странному стечению обстоятельств,соответствуют дню рождения Металлиста.Ты где то такое видел?У всех клубов с цифрами это соответствует дню рождению,никто не химичит.А здесь явная попытка попользоваться чужой собственностью на шарка.Пришли, шторы повесили,обои поклеили и уже мое,образно говоря.У нас же 1925 написано,значит мы какое то отношение имеем,а вот долги ,нет это не наше,это не мы,нас там нет.Каким бы не был Ярославский,за какие деньги он строил,сколько положил в карман-это сложный вопрос,но в отличии от руководителяМ1925,который палец не приложил к созданию этой инфраструктуры,Ярославский это построил и любой на его месте обозлился бы на шаровиков.Руководство М1925 говорит,что потратились на содержание базы,а что ж вы хотели,только эксплуатировать,пользуетесь,ремонтируйте,закон любого дома,базы,квартиры.Не надо было клеить липовые циферки.2016,значит Металлист 2016 и свой путь развития.
+4
-2
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 22:32
Я так думаю(Київ).Я бы согласился с вами,если ли бы Ярославский пришел к хозяину и сказал -отдай,но М1925 не хозяева,а Ярославский юридически вернул Металлист,собственность,которого была отчуждена по решению суда.В такой ситуации возможность вернуть собственность есть за символическую плату,ведь город тоже не платил за нее.Это тоже своего рода рейдерство,хоть и по решению суда.Вопрос не сложный для квалифицированных юристов.Главное как к этому отнесется УЕФА .
+2
-1
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
07.06.2021 в 08:13
Стороженко перелогинтесь!
+2
-1
911+ (Харків)
06.06.2021 в 19:49
А кто Вам сказал, что 1925 соответствует дню рождения ФК "Металіст"? Юристы Ярославского?
Ответить
+3
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 19:55
А что это случайное совпадение?Ага,ага.
+1
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 20:53
Вот, что означает: «любой на его месте обозлился бы на шаровиков»? Вот Вы, например, продали квартиру, а через несколько лет пришли бы к новому хозяину и сказали: «я построил эту квартиру, а вы шаровики пользуетесь ею». Он продал Металлист? Продал. Деньги получил? Получил. Хочет пользоваться? Пусть платит квартплату (арендную плату) и пользуется как любой другой «квартирант» (арендатор). А так это похоже на рейдерство.
+2
-2
Buran60 (Харьков)
06.06.2021 в 21:56
1925 это 19 учредителей 25 подхалимов.
+3
-2
Buran60 (Харьков)
06.06.2021 в 17:31
Хитрого лиса обидели!
Ответить
+4
-5
andyqd (Сан Хосе)
06.06.2021 в 17:16
Не ожидал от Ярославского таких подлостей
Ответить
+4
-6
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Американец 2000
06.06.2021 в 19:02
Это только цветочки (((((
Ответить
+1
-2
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
07.06.2021 в 08:14
Каких можно конкретнее?
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
06.06.2021 в 16:54
Ну этого и стоило ожидать. Это ещё только начало.
Ответить
+5
0
metall5291 (Kharkiv)
06.06.2021 в 16:31
Жаль, что ни одно дело в этой стране не обходится без грандиозного скандала.
Ответить
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:20
Еще в УПЛ никого нет, а уже пошла дележка денег харьковских болельщиков. Может люди сами выбирут за кого им болеть или это рабство?
Ответить
+5
-1
ukatan (Харьковская обл.)
06.06.2021 в 16:24
А они уже выбрали. "Металлист 1925" - "Черноморец" - 13000 зрителей. "Металл" - "Кривбасс" - 32000 зрителей. Вопросы по-моему излишни.
Ответить
+7
-7
avatar
Динамо-машина (Киев)
06.06.2021 в 16:49
100%
+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 17:40
Так я ж не против, это воля людей.
+1
-2
Alex.696 (Немирів)
06.06.2021 в 17:48
А скільки вчителів і учнів було на матчі в добровільно-примусовому порядку?
+1
-5
avatar
Американец 2000
06.06.2021 в 19:10
Вы как слепые никчемные людишки ((((( Или тут полно людишек Ярославского ???? А ничего что "Металлист 1925" - "Черноморец" - это был обычный матч с билетами за деньги , и это был рекорд по посещению болельщиками в этом году вообще среди всех лиг чемпионата !!!!!Ярославский увидел это дело , и начали с Тереховым загонять людей на стадион по бесплатным билетам на матч своего несчастного Металла с Кривбассом ((((((( Как в хорошие советские времена - загоняли людей насильно из всех бюджетных организаций города Харькова ((((( Кто не прийдёт обещали выговоры и всё такое (((((( А за приход на стадион , обещали премию и добавлять дни к отпуску (((((
+4
-5
Dimoncho (Kharkiv)
06.06.2021 в 15:32
Мда, Ярославский не остановится, пока не выжжет до тла весь харьковский футбол, пока на карте харьковского футбола не останется только его игрушка, что бы у болельщиков не было другого выбора, кроме как кланяться ему
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+7
-6
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 18:07
А почему нельзя 1925 перейменовать и идти своей дорогой,что мешает?
Ответить
+6
-2
Dimoncho (Kharkiv)
06.06.2021 в 19:15
при чём тут переименовать? эта статья не об этом
0
0
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Американец 2000
06.06.2021 в 19:12
Город проклянёт Ярославского вместе с Тереховым ((((((((((((((((
Ответить
+4
-4
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 20:06
Да наплевать нам на вашего Ярославского.Не надо идеализировать шаровиков,которые прикидываются,что 1925-это случайная цифра и живут на базе,которую они не строили.Металлист 2016 и все свое.Привожу пример из бундеслиги,Шальке 04-1904год рождения,Гановер96-1896г.р.И самый подходящий Мюнхен1860,клуб был создан в 1848,расформирован и повторно создан в 1860г.Никто не пишет 1848 и под дурачка не косит,типа дайте нам в аренду чужое.
+3
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 20:19
Уважаемый,срок аренды рано или поздно заканчивается,если какой то клуб официально и юридически становится правоприемником Металлиста то имущество рано или поздно тоже вернется этому клубу(Ярославский выкупит за символическую сумму),а договор аренды при этом с 1925 прекращает свое существование.По закону Ярославский может переоформить аренду на воскресший Металлист,а мы сможем это проверить лишь только когда очки пойдут в еврокубках на старый Металлист.
+1
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
06.06.2021 в 20:33
И об этом тоже,так все таки обьясни,что значит М1925,что такое 1925 в этом названии,почему 1925?
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+1
0
Sashik (Baltimore)
06.06.2021 в 15:04
Боже, вчепилися у той Металіст. Що назв більш невзмозі вигадати? Ярославський починає цю трагі-комедію з відновлення того що не існує.
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+6
-5
djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 14:36
этого и следовало ожидать. гнилой футбол у нас в Стране.
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+7
-3
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simargl (Чернигов)
06.06.2021 в 14:32
Не удивлен. Битва скорпионов. Команду конечно жалко и тех кто в неё вложил душу, силы, тех кто там играет, болеет и поддерживает деньгами, а вот Стороженко ни капли не жаль!!! Это ему прилетела ответочка. Забыл старичок как по закону и уставу сам не так давно душил Десну ????
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+6
-3
17 TDK (Харьков)
06.06.2021 в 14:46
Команду жалко, смс хотел быть царьком на халяву, вот и получи плюшку.
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+4
-2
alex.belogubko (одесса)
06.06.2021 в 14:07
продолжаеться уничтожение М1925--держитесь удачи --сами ваши вас уничтожают --всё делают бабки надо знать кому давать и делиться
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+10
-2
Buran60 (Харьков)
06.06.2021 в 17:20
Не надо воровать название клуба и пользоваться пользоваться чужим имуществом на халяву.
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+2
-5
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Американец 2000
06.06.2021 в 19:17
Имущество перешло к городу , и они ( М1925 ) заключили договор - аренду с городом , который теперь Терехов хочет нарушить ((((( А Ярославский присвоить себе всё то что он продал Курченко (((((( Это всё теперь принадлежит городу ! А оно хочет себе всё присвоить ( Ярославский )
+2
-4
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Я так думаю... (КиЇв)
06.06.2021 в 13:59
Ну вот, что я только что написал в соседней теме! (
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+5
-2


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