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Не забиваешь ты, забивают тебе. Черноморец - Альянс 0:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(3 голосов)

Парад неиспользованных моментов от одесситов

Не забиваешь ты, забивают тебе. Черноморец - Альянс 0:2. Видео голов и обзор матча

Чорноморець/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура Первой Лиги, в котором "Черноморец" потерпел самое крупное домашнее поражение в сезоне. Одесситы не использовали много своих моментов, а в частности Артем Колбаса, который не реализовал два выхода один на один. Также один из ударов "моряков" был вынесен с ленточки ворот. Более того, во втором тайме еще и Сухоручко попал в штангу. А вот гости свои моменты реализовали, благодаря чему выиграли матч - одесситы не слишком удачно сыграли в обороне, нацелившись именно на атаку.

"Черноморец" - "Альянс" 0:2 (0:0)

Голы: Ярошенко 56, Шарай 69

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В статье: Черноморец (Одесса) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
07.06.2021 в 11:46
Антон не может определиться составом и не кто не умеет бить по воротам
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approximately (У моря)
06.06.2021 в 18:59
Сильная не сильна, а ЧО должен был делать 2-0 до первого гола. Как можно так тормозить?
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0
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vgolovan (полтава)
06.06.2021 в 16:19
судя по последним результатам альянс сейчас самая сильная команда первой лиги
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+1
0
funnikuler (Sumy)
06.06.2021 в 18:06
Да, так и есть) по результатам пяти прошедших туров у Альянса 13 очков, а у ближайшего преследователя - 10
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0
0


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