Не забиваешь ты, забивают тебе. Черноморец - Альянс 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура Первой Лиги, в котором "Черноморец" потерпел самое крупное домашнее поражение в сезоне. Одесситы не использовали много своих моментов, а в частности Артем Колбаса, который не реализовал два выхода один на один. Также один из ударов "моряков" был вынесен с ленточки ворот. Более того, во втором тайме еще и Сухоручко попал в штангу. А вот гости свои моменты реализовали, благодаря чему выиграли матч - одесситы не слишком удачно сыграли в обороне, нацелившись именно на атаку.

"Черноморец" - "Альянс" 0:2 (0:0)

Голы: Ярошенко 56, Шарай 69