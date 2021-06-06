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Чемпионский разгром. Верес - Авангард К 5:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига
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Ровенчане поймали кураж в решающем матче

Чемпионский разгром. Верес - Авангард К 5:1. Видео голов и обзор матча

Верес/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор поединка 29-го тура Первой Лиги между ровенским "Вересом" и краматорским "Авангардом", который проходил в Млынове. Победа хозяев давала им возможность досрочно завоевать чемпионство, чем они и воспользовались. Еще в первом тайме подопечные Вирта трижды огорчили голкипера гостей, а после перерыва довели счет до неприличного. Краматорцы сумели ответить голом престижа, который тоже стал небольшим, но все-таки украшением матча. Ровенчане - чемпионы Первой Лиги 2020/2021!

"Верес" (Ровно) - "Авангард" (Краматорск) 5:1 (3:0)

Голы: Сергийчук 8, Бородай 16 (авт.), Дахновский 23, Петько 61, Шестаков 82 - Похытайло 88

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В статье: Авангард (Краматорск) Верес (Ровно)
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