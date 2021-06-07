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Альянс, как швейцарские часы! Анонс программы Украины футбольной

Первая лига
(2 голосов)

Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Альянс, как швейцарские часы! Анонс программы Украины футбольной

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 8 июня на телеканале XSPORT в 00:15.

Гость программы - главный тренер "Рубикон" Сергей Литовченко.

В выпуске:

  • Невероятные эмоции - Верес выиграл Первую лигу!
  • Альянс и Полесья добавили в конце сезона;
  • Вторая лига: осталось определить чемпиона Группы А.
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Сергей Литовченко Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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