Первая лига
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Альянс, как швейцарские часы! Анонс программы Украины футбольной
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная", которая выйдет в эфир 8 июня на телеканале XSPORT в 00:15.
Гость программы - главный тренер "Рубикон" Сергей Литовченко.
В выпуске:
- Невероятные эмоции - Верес выиграл Первую лигу!
- Альянс и Полесья добавили в конце сезона;
- Вторая лига: осталось определить чемпиона Группы А.
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Источник:ПФЛ
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