Народный Клуб Верес громко отпраздновал выход в Премьер-лигу

В Ровно произошло масштабное празднование по случаю выхода Народного Клуба "Верес" в Премьер-лигу. В городе был устроен настоящий праздник с развлекательной программой и концертом, тем самым клуб продемонстрировал, насколько для него важно вместе со своими болельщиками отпраздновать выход в УПЛ и команда не планирует на этом останавливаться.

Президент Народного Клуба "Верес" Иван Надеин: "Мы очень рады, что всего за два года команда прошла путь от второй лиги до УПЛ. Это результат упорного труда работников клуба, тренеров, футболистов, болельщиков и наших партнеров. И я рад, что сегодня все наши друзья празднуют вместе с нами. в частности, бренд Parimatch, который является меценатом спорта №1 в Украине и с которым мы всегда готовы к новым совместным проектам ".

Праздник в Ровно начался с самого утра и атмосфера была по-настоящему футбольной. Ведь хоть "Верес" и гарантировал себе место в УПЛ, но у команды еще оставались турнирные задачи. В частности, завоевание золотых медалей Первой лиги. Для этого "Вересу" было необходимо обыграть дома "Авангард" из Краматорска. Перед матчем футболисты посетили Майдан Независимости, где весь город проводил команду на стадион. Болельщикам удалось так зарядить команду, что она не оставила никаких шансов сопернику - 5:1. А уже после игры футболисты вернулись на Майдан, где им были вручены Кубок чемпионов Первой лиги. Команду поздравили Президент клуба, мэр города и представители Мецената спорта №1 в Украине Parimatch. Завершилось празднование концертом от Бумбокс.

Директор по связям с общественностью Parimatch Вадим Мисюра: "Народный Клуб "Верес" продемонстрировал, что заряжен побеждать. В максимально короткие сроки команда прошла дистанцию ​​со Второй лиги в Премьер-лигу. Это стало возможным благодаря совместной работе: игроков, тренеров , социально ответственного бизнеса, местного самоуправления и преданных болельщиков. Ранее мы уже реализовывали совместные проекты, как, например, первое в истории Украины IPO футбольного клуба. Сотрудничество Parimatch и "Вереса" показало, что у нас одинаковые ценности, мы движемся в одном направлении, вперед, к новым победам".

В этом чемпионате "Вересу" осталось сыграть лишь один матч. 12 июня команда уже в статусе чемпиона в гостях сыграет с "Горняк-Спорт". После чего команда начнет подготовку к новому сезону в УПЛ. А Parimatch, как надежный партнер и крупнейший меценат спорта в Украине, обязательно подготовит вместе с "Вересом" новые крутые проекты.