Первая лига
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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Сергем Литовченко
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
8 июня. XSPORT. 00:15
Гость программы - главный тренер "Рубикон" Сергей Литовченко.
В выпуске:
- Невероятные эмоции - Верес выиграл Первую лигу!
- Альянс и Полесья добавили в конце сезона;
- Вторая лига: осталось определить чемпиона Группы А.
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Источник:ПФЛ
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