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Ключевые игроки Вереса не сыграют в последнем туре Первой лиги
Ровенский клуб решил поберечь лидеров, и отпустил их на отдых
12 июня чемпион Первой лиги - "Верес" в заключительном туре сыграет в гостях с "Горняком-Спорт".
Ровенчане отправятся в Горишние Плавни не в боевом составе. После победы в предыдущем туре над "Авангардом", гарантировавшей "Вересу" первое место, в отпуск ушли все ведущие игроки, чтобы у них было больше времени на отдых.
По информации источника, футболисты "Вереса" подготовку к новому сезону начнут 23 июня в Ровно. Второй сбор состоится в Винниках, где подопечные Юрия Вирта проведут четыре спарринга.
Первым летним новичком "Вереса"
Напомним, что за тур до окончания соперничества в Первой лиге "Верес" уверенно лидирует, набрав 65 очков.
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