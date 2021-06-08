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Ключевые игроки Вереса не сыграют в последнем туре Первой лиги

Первая лига
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Ровенский клуб решил поберечь лидеров, и отпустил их на отдых

Ключевые игроки Вереса не сыграют в последнем туре Первой лиги

Новина українською

12 июня чемпион Первой лиги - "Верес" в заключительном туре сыграет в гостях с "Горняком-Спорт".

Ровенчане отправятся в Горишние Плавни не в боевом составе. После победы в предыдущем туре над "Авангардом", гарантировавшей "Вересу" первое место, в отпуск ушли все ведущие игроки, чтобы у них было больше времени на отдых.

По информации источника, футболисты "Вереса" подготовку к новому сезону начнут 23 июня в Ровно. Второй сбор состоится в Винниках, где подопечные Юрия Вирта проведут четыре спарринга.

Первым летним новичком "Вереса" стал полузащитник Евгений Пасич, ранее выступавший за "Олимпик". На этой неделе должны быть подписаны контракты с еще двумя новобранцами.

Напомним, что за тур до окончания соперничества в Первой лиге "Верес" уверенно лидирует, набрав 65 очков.

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В статье: Верес (Ровно)
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