Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел

Верес продолжает оставаться одним из главных поставщиков новостей в украинском футболе. Быть среди одних из самых трендовых клубов ему не помешало даже исчезновение бренда с УПЛ и его возрождение во Второй лиге. Народный клуб снова прошел путь с самой низкой профессиональной футбольной лиги страны к числу лучших. По поводу появления новичка в УПЛ мы вспоминаем, с чего начинался футбол в Ровно, и как Верес стал тем, кем я сейчас.

Автор сценария - Роман Синчук

Режиссер - Александр Рыженко