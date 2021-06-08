Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
А как вы относитесь к ровенскому клубу?
Верес продолжает оставаться одним из главных поставщиков новостей в украинском футболе. Быть среди одних из самых трендовых клубов ему не помешало даже исчезновение бренда с УПЛ и его возрождение во Второй лиге. Народный клуб снова прошел путь с самой низкой профессиональной футбольной лиги страны к числу лучших. По поводу появления новичка в УПЛ мы вспоминаем, с чего начинался футбол в Ровно, и как Верес стал тем, кем я сейчас.
Автор сценария - Роман Синчук
Режиссер - Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Сегодня жеребьевкой предварительного раунда квалификации ЛЧ стартует еврокубковый сезон 2021/22
- Военная хитрость и бандеровское заклинание: Как российское ТВ обсуждает форму сборной Украины - ВИДЕО
- ESPN: Шахтер согласовал трансфер Педриньо за 18 млн евро
- Переход Педриньо на гране срыва, Днепр-1 следит за аргентинцем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Новости по теме
- 00:43 Украинские 1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
- 10:02 Украинские Старт Футболиста-2, играющий президент в Виннице и борьба за жизнь Буковины - что принес январь клубам ПФЛ
- 09:26 Прогнозы на футбол Верес - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч кубка Украины