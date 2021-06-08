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Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел

Первая лига
(2 голосов)

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Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел

UA-Футбол
Новина українською

Верес продолжает оставаться одним из главных поставщиков новостей в украинском футболе. Быть среди одних из самых трендовых клубов ему не помешало даже исчезновение бренда с УПЛ и его возрождение во Второй лиге. Народный клуб снова прошел путь с самой низкой профессиональной футбольной лиги страны к числу лучших. По поводу появления новичка в УПЛ мы вспоминаем, с чего начинался футбол в Ровно, и как Верес стал тем, кем я сейчас.

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Автор сценария - Роман Синчук
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Верес (Ровно) канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
08.06.2021 в 19:44
Кому продадут место в этот раз , вот вопрос ))))!!!!
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shsp (Кировоград)
08.06.2021 в 19:26
всеравно место карпатам продадут
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