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Прикарпатье подпишет полноценный контракт с главным тренером

Первая лига
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Команда сохранила место в Первой лиге

Прикарпатье подпишет полноценный контракт с главным тренером

Фото: kuryer.if.ua

Новина українською

Успешные действия футболистов "Прикарпатья" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Олега Рыпана позволили им избежать вылета из Первой лиги, что произвело впечатление на клубное руководство.

После заключительного тура специалисту будет предложено подписать уже полноценный контракт, отмечает источник.

Рыпану и дальше будут помогать Василий Яцурак и Ярослав Mарцинкив.

Отмечается, что футболисты "Прикарпатья" вернутся из отпуска 24 июня.

Первый этап подготовки к новому сезону пройдет в Ивано-Франковске.

Напомним, что минувшей осенью Олег Рыпан входил в тренерский штаб предыдущего тренера "Прикарпатья" Руслана Mостового и отвечал за подготовку вратарей.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Олег Рыпан
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