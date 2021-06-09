"В Харькове к горнякам не очень хорошее отношение" - Стороженко отрицает сотрудничество Металлиста 1925 с Шахтером

Глава наблюдательного совета " Металлиста 1925 " Сергей Стороженко отрицает, что клуб, который вышел в УПЛ, будет сотрудничать с "Шахтером".

– Слухи о сотрудничестве с "Шахтером" – только слухи?

– Существуют люди, которые занимаются и участвуют в кампаниях дискредитации. Несмотря на то, что "Шахтер" собирал полные трибуны ОСК "Металлист" на матчах Лиги чемпионов, в Харькове к горнякам не очень хорошее отношение. В ультрас-среде категорически не воспринимают "Шахтер".

В свое время я прилагал огромные усилия, чтобы маргиналы и экстремисты, которые есть в каждом фан-движении, не совершали актов вандализма в отношении магазина, автобуса, футболистов "Шахтера".

Такими слухами люди пытаются переложить этот фон на нас. Потому что Кривенцов играл и работал в "Шахтере". Так мы поэтому причастны к "Шахтеру"? А главный тренер наших уважаемых коллег из "Металла" тоже много лет отыграл в "Шахтере". И что?

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Да, мы взяли несколько футболистов из "Шахтера", но харьковских. Например, Дима Крыськив. Поэтому люди балуются, лишь бы что сказать.

Я в фейсбуке отвечал одному болельщику на претензию по поводу баннера. Мол, мы разместили матчевую афишу на доме, владельцем которого является депутат от ОПЗЖ. Все, нас уже в ОПЗЖ записали. На чужой роток не накинешь платок.

Ну мало ли идиотов? Люди сидят дома на диване, в жизни скворечника не прибили, а выдумывают такие вещи. Мы не имеем никакого отношения к "Шахтеру". Я знаком с руководством клуба, владельцем, глубоко их уважаю, но мы не находимся в каких бы то ни было отношениях с донецким клубом.