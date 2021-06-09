Стороженко назвал бюджет Металлиста 1925 на новый сезон в УПЛ

Глава наблюдательного совета " Металлиста 1925 " Сергей Стороженко рассказал о бюджете клуба и задачах команды в новом сезоне УПЛ.

– Какой бюджет будет у клуба в УПЛ?

– Он обязательно увеличится. Думаю, он будет не менее 2-3 млн долларов. Мы еще не считали.

Если мы говорим о финансовом критерии лицензирования, то клуб должен быть не убыточным и ликвидным. Это основное. Клуб должен жить по средствам и показать, как он живет – от бумажного бюджета до последней дочки компании, которая участвует в инвестициях клуба. Мы опубликовали свой бюджет за прошлый год – это был единственный год, когда мы были в убытках. Но это влияние пандемии, многие спонсоры потеряли возможность платить по контрактам. Мы пошли на сокращение зарплат, как и во многих клубах мира.

– Какой будет задача у команды в УПЛ?

– Мы должны доиграть последний тур, провести собрание учредителей. На нем мы заслушаем отчеты главного тренера, генерального директора, финансового директора. Затем, когда будем иметь все отчеты на руках, обсудим, какую задачу ставить в новом сезоне.

Но с учетом того, что следующий чемпионат в элитном дивизионе будут представлять 16 клубов, на мой взгляд, мы должны поставить задачу занять 10-11 место.