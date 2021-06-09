Стороженко: У Металлиста 1925 нет никаких проблем с аттестацией в УПЛ

Глава наблюдательного совета " Металлиста 1925 " Сергей Стороженко заявил, что у клуба не будет проблем с получением аттестата для участия в УПЛ.

– Расскажите, как сейчас обстоит дело с получением лицензии на следующий сезон?

– Нет никаких проблем, мы полностью соответствуем аттестации футбольного клуба УПЛ. В 2002 году систему аттестации футбольных клубов в Украине разработал и внедрил я. Более того, помогал УЕФА отточить это в Европе, наша страна была пилотным проектом. Я еще защитил кандидатскую диссертацию на тему внедрению лицензирования футбольных клубов. Что из себя представляет система аттестации, я хорошо знаю.

Поэтому проблем с аттестацией у нас нет. Прислали письмо, которое я, когда был вице-президентом ФФУ, такое письмо не подписал бы. "У вас менеджер, занимающийся экономикой клуба, не имеет высшего экономического образования", – говорится в письме. Мелочи всякие разные. Нельзя не выдать аттестат, имея такие замечания. Нет никаких замечаний, которые препятствовали бы выдаче аттестата на право участия "Металлиста 1925" в УПЛ.

Послушайте, Кобин работал главным тренером клуба УПЛ не имея лицензии. Он же не один такой.

– К инфраструктуре есть какие-то вопросы?

– Нет.

– Когда завершается арендное соглашение по базе и стадиону?

– У нас договор до 2022 года. Мы вкладываем большие деньги из своего кармана в инфраструктуру, и я в том числе. На полях детской академии пришлось менять освещение – потратили около миллиона гривен. На базе провели ремонт бассейна. Его так построили, что лопнула чаша. Как сказали специалисты, применили цемент марки 400, а не 500. Пришлось жидкое стекло туда лить и жидкий цемент. Около 500 тысяч гривен – затраты на ремонт бассейна.

Это как квартира. Ты в ней живешь, что-то сломалось, ты ремонтируешь. А уход за полями! Гербициды, удобрения, постричь, полить – все это на семь полей. А газ? Все уже забыли, как топили углем базу в Высоком. Под мою ответственность врезались в газопровод союзного значения и начали отапливать помещения.