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Клуб Первой лиги продлил контракты с двумя футболистами
Батальский и Осман продолжат выступления в киевской команде
Фото: ФК Оболонь
Нападающий Александр Батальский и защитник Александр Осман продлили контракты с "Оболонью" - до 30 июня 2022 и 30 июня 2023 соответственно. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
34-летний Батальский выступает с лета 2019. В составе "пивоваров" футболист сыграл 48 матчей, забил 19 мячей в Первой лиге и провёл 1 игру во Кубке Украины.
25-летний Осман защищает цвета клуба с сезона 2020/21. За команду сыграл 7 матчей в Первой лиге и провел одну игру в Кубке Украины.
Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Оболонь" находится на 8-й позиции, в активе клуба 40 баллов.
Фото: ФК Оболонь
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