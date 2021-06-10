Клуб Первой лиги продлил контракты с двумя футболистами

Нападающий Александр Батальский и защитник Александр Осман продлили контракты с "Оболонью" - до 30 июня 2022 и 30 июня 2023 соответственно. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

34-летний Батальский выступает с лета 2019. В составе "пивоваров" футболист сыграл 48 матчей, забил 19 мячей в Первой лиге и провёл 1 игру во Кубке Украины.

25-летний Осман защищает цвета клуба с сезона 2020/21. За команду сыграл 7 матчей в Первой лиге и провел одну игру в Кубке Украины.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице Первой лиги "Оболонь" находится на 8-й позиции, в активе клуба 40 баллов.

Фото: ФК Оболонь