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Стороженко: Настоящий Металлист вернуть невозможно

Первая лига
(3 голосов)

Но он очень хотел бы возвращение того харьковского клуба

Стороженко: Настоящий Металлист вернуть невозможно

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко поделился мнением о том, кого из двух харьковских клубов он считает наследником "Металлиста".

– Какой "Металлист" настоящий – "Металл" или "Металлист 1925"?

– Я говорил и говорю – тот "Металлист", подлинный, вернуть невозможно. Но я бы очень этого хотел, и все мои коллеги, друзья, партнеры, в том числе партнеры по "Металлисту-1925", очень бы хотели возвращения того "Металлиста".

Но я еще три года назад сказал – можно взять любой клуб, который вылетает из УПЛ, привезти в Харьков и назвать "Металлистом". Или взять "Волчанск", перевезти в Харьков, назвать "Металлистом" и сказать, что мы возродились. Но это не то.

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Может кому-то это нравится, может кто-то даже задумываться не хочет, но главное в этой ситуации, что когда кто-то, без персонификации, скажет, что мы признаем полностью историю "Металлиста", мы признаем все регалии, трофеи, завоевания и долги, как указано в регламенте по лицензированию футбольных клубов, вот тогда это будет настоящий "Металлист".

В тот миг, когда все признают всю историю, герб, флаг, гимн, шрифт, торговую марку, все-все, придется платить долги.

Один человек сказал на нас, что это суррогат. Но мы же не претендуем ни на что, и сразу заявили, что "Металлист 1925" – отдельный проект. А здесь говорят нет, мы возрождаем "Металлист" на этой базе. Вот это суррогат, на мой взгляд. И пусть на меня никто не обижается, – сказал Стороженко.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист (Харьков) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (12)
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енгельс гассанович (Тернопіль)
10.06.2021 в 11:35
Хитрий старий вусатий жук. Не переварюю його ще з ФФУ. Як Суркіс казав голосувати, так всі дружно підносили руки. Якщо ви не претендуєте ні на що, для чого брали назву Металіст і додали туди рік заснування справжнього Металіста - 1925?
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+4
-1
FC Energy (Новая Каховка)
10.06.2021 в 12:00
Шиза, назваться Металлистом, взять год, цвета, играть на том же стадионе, и утверждать, что не суррогат и на имени выезжать не собирались.
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.06.2021 в 11:17
очевидно, что если "возродится" ФК "Металист" и ему "припишут" все старые достижения, герб, гимн, торговую марку и т.д., то ему необходимо: 1. деньги за продажу клуба добровольно отдать, например в пенсионный фонд Украины или в министерство обороны и т.п., 2. выплатить долги бывшим игрокам, тренерам, обслуживающему персоналу, налоги с долгов, 3. если есть, оплатить другие долги. Но это старый владелец не сделает! Он через пару лет опять клуб продаст! Новый вид бизнеса!???
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
10.06.2021 в 11:11
будут пакостить друг другу -М1925 и МеталлЯр--у кого больше бабок тот и останеться а 2 Металла не будет
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+4
0
Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 12:26
Як там в тій кіносазі "Горець" про Маклауда: "Має залишитися тільки один..."
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0
0
Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 10:24
Я часто сперечався зі Стороженком, але в цьому він правий на 100%. Це як про рф - "правонаступниця" совка. Коли йдеться про гімн, золовалютний запас, іноземні посольства, досягнення в космосі та перемогу у Другій світовій війні - то вони "правонаступники", а коли про Голодомор, сталінські репресії, мільони життів, кинутих в м'ясорубки під Ржевом, Києвом, Берліном, про ГУЛАГ, про "10 років без права переписки", про стукачів на своїх сусідів, про психушки для дисидентів, про тотальний дефіцит, то "такого не було, то все вигадки ворогів"... Але ж так не може бути в принципі! Якщо ти отримуєш спадщину, то ти маєш розрахуватися і по боргах! І якщо розмір боргів більший, ніж сума спадщини, то тобі не залишається нічого, окрім імені. А якщо для тебе гроші важливіші за ім'я і ти не хочеш розраховуватися по боргах, то ти не маєш права на те ім'я претендувати.
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+7
0
2.dc (Николаев)
10.06.2021 в 11:31
Все правильно написано. Здесь надо круто быть "в теме", чтобы что-то спорить или что-то оспаривать - с моей стороны это не так. Но импонирует сама идея про сильный МХ, про реальную 3-ю силу в Чемпе. Чего собственно, всей Украине и желаю ...
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+2
0
avatar
Микко82 (Херсон)
10.06.2021 в 12:17
Правильно. Якщо спадкоємці - то і по історії, і по символіці, і по боргах.
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+2
0
avatar
Американец 2000
10.06.2021 в 10:23
Ярославский - быдло бандитское (((((( Оно не знает что такое порядочность и честь (((( Как только деньгами запахло - вылезло наружу (((( При Гепе молча сидел , не вылазил никуда (((((Сидело плакало 10 лет по Металлисту (((( Это ж надо такую чушь нести ((((( Как будто Курченко его запугал (((( Скажи сразу прогулял деньги Курченко - 300 млн. долларов (((( Пора их где то взять ((((( А тут Терехов подвернулся ((((( Не купишь Терехов Харьков на эту туфту ((((( Если будете продолжать свою гнилую линию против настоящей команды Металлист 1925 - вам конец окончательный в политической вашей карьере (((((( Делайте свой Металл несчастный и не лезьте никуда (((((
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+3
-2
MU777777 (Дергачи)
10.06.2021 в 11:10
согласен...стрёмный и неприятный чел...в своё время просрал Металлист!!! Чтобы там не было,но так просрать нашу команду, и такую команду!!! Это нужно было умудриться! Что он и сделал! А сейчас так поёт! Как Басков!)) не то пальто...
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.06.2021 в 11:21
не "пр....л", а продал. И, скорее всего, за хорошую цену. Может до сих пор считает "те" деньги и мечтает об очередном "наваре"...
+1
0
2.dc (Николаев)
10.06.2021 в 10:11
Весьма спорная вьюха. В одном он точно прав - если даже и не пытаться, то ничего и не будет.
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+1
-1


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