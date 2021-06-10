Стороженко: Настоящий Металлист вернуть невозможно

Глава наблюдательного совета "Металлиста-1925" Сергей Стороженко поделился мнением о том, кого из двух харьковских клубов он считает наследником "Металлиста".

– Какой "Металлист" настоящий – "Металл" или "Металлист 1925"?

– Я говорил и говорю – тот "Металлист", подлинный, вернуть невозможно. Но я бы очень этого хотел, и все мои коллеги, друзья, партнеры, в том числе партнеры по "Металлисту-1925", очень бы хотели возвращения того "Металлиста".

Но я еще три года назад сказал – можно взять любой клуб, который вылетает из УПЛ, привезти в Харьков и назвать "Металлистом". Или взять "Волчанск", перевезти в Харьков, назвать "Металлистом" и сказать, что мы возродились. Но это не то.

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Может кому-то это нравится, может кто-то даже задумываться не хочет, но главное в этой ситуации, что когда кто-то, без персонификации, скажет, что мы признаем полностью историю "Металлиста", мы признаем все регалии, трофеи, завоевания и долги, как указано в регламенте по лицензированию футбольных клубов, вот тогда это будет настоящий "Металлист".

В тот миг, когда все признают всю историю, герб, флаг, гимн, шрифт, торговую марку, все-все, придется платить долги.

Один человек сказал на нас, что это суррогат. Но мы же не претендуем ни на что, и сразу заявили, что "Металлист 1925" – отдельный проект. А здесь говорят нет, мы возрождаем "Металлист" на этой базе. Вот это суррогат, на мой взгляд. И пусть на меня никто не обижается, – сказал Стороженко.