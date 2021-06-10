Верес оба летних сбора проведет в Украине

Несмотря на то, что сезон в Первой лиге еще не окончен (осталось сыграть один тур), " Верес " уже определился с планами летней предсезонной подготовки.

В процессе подготовки к новому сезону "Верес" проведет два тренировочных сбора. Первый сбор начнется 23 июня и продлится до 2 июля. В этот период команда будет работать в Киеве, где будет заниматься общефизической подготовкой и работой с мячом.

Уже 5 июля "Верес" начнет второй тренировочный сбор. По 18 июля игроки будут жить и тренироваться в Винниках на базе футбольного клуба "Рух".

Также в рамках второго тренировочного сбора команда Юрия Вирта проведет несколько контрольных матчей. Сейчас уже есть предварительные договоренности о спаррингах с луцкой "Волынью", львовским "Рухом", "Львовом" и "Карпатами".

Напомним, что "Верес" с первого места вышел в УПЛ. Базовой датой старта нового сезона в Премьер-лиге стоит 25 июля.