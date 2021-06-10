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Стороженко: Металл увел из нашей академии девять тренеров и много детей

Первая лига
(1 голосов)

Проблемы между клубами все-таки существуют

Стороженко: Металл увел из нашей академии девять тренеров и много детей

Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал, как обстоят дела с академией клуба.

– Поля в академии в ужасном состоянии.

– Да, но это государственная собственность. Я не взял на себя риск сорвать покрытие и постелить новое. Мне никто не давал такого согласия. Есть экспертиза, дефектный акт, сколько стоит то, что сорвали.

Я приветствую любое созидание. Но приходят какие-то люди бандитской наружности и говорят: "Забирайте детей, тренеров, свое оборудование, чтобы вас после 12 числа в детской академии не было". Ты кто такой? У тебя есть документ, что ты собственник? Нет. Ты арендатор? Нет. Чего ты командуешь? Кто эти люди?

Что значит убрать 400 детей? Завтра они выйдут на площадь вместе с папами, мамами, дедушками и бабушками.

– "Металл" переманивает детей в свою академию?

- Да, увели детей. Девять тренеров и много детей. Часть из них уже попросились обратно, но тренеры – нет. Как с этим бороться? Невозможно. Не разработана система, которая есть во всех развитых странах. Мы же все хотим жить хорошо и иметь футбол уровня АПЛ. Но там есть правило: ребенка можно взять к себе в школу только если он проживает в радиусе 100 км от штаб-квартиры клуба. Вот и все, прекратили воровство. А у нас вымывали целые возраста.

Я предлагал разработать и внедрить договор спортивной подготовки. Клуб брал бы на себя обязательства по образованию, спортивной подготовке, экипировке, логистике и т.д. А родители брали бы на себя обязательства тренироваться только в этом клубе, и переход возможен был бы только при возмещении всех расходов, затраченных на подготовку ребенка. Но система не прижилась, потому что большие клубы, не будем их называть, они заинтересованы в том, чтобы бесплатно брать мальчишку.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
11.06.2021 в 00:26
А ви що хотіли? Проблеми Металіста почалися не без допомоги пана Стороженка. От і відповідь. Як це не прикро комусь, але я думаю, що цей бренд зникне через деякий час, як і всі інші "другі" бренди харківського футболу
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