Пасич: Не раздумывал, когда получил приглашение от Вереса

Полузащитник "Вереса" Евгений Пасич прокомментировал подписание контракта с ровенским клубом.

- Еще зимой начали ходить слухи о том, что Юрий Вирт хотел бы видеть меня в своей команде и воссоединить с братом. Знал о возможном интересе со стороны "Вереса". Конкретное предложение поступило сразу после завершения моего контракта с "Олимпиком". Мне очень импонирует "Верес". Поэтому я даже не раздумывал, когда получил приглашение. Сразу согласился, как согласовали все детали.

- Насколько близким для тебя этот клуб?

- Очень приятно вернуться в "Верес", с которым я в свое время дебютировал в УПЛ.

- Что чувствуешь, получив возможность снова играть в одной команде с братом?

- Мы хотели попробовать сыграть на расстоянии. Но друг против друга сыграть так и не довелось. Теперь будем снова налаживать старые игровые связи. Когда мы играем на поле вместе с братом - чувствуем друг друга и понимаем с одного взгляда!

- Чего ожидаешь от нового сезона с "Вересом"?

- Рассчитываю приносить пользу команде, достигать поставленных целей, поставленных руководством клуба и тренерским штабом. И, конечно, радовать болельщиков победами!", - рассказал Пасич.

Отметим, что хавбек уже выступал за "Верес" в сезоне 2017/18. Тогда полузащитник сыграл за "красно-черных" 12 матчей и забил 1 гол.