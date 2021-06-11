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"Слава Украине" и "Героям Слава". Металлист 1925 добавил слоганы на футболки команды

Первая лига
Обновлено
(10 голосов)

В обновленной экипировке игроки выйдут на заключительный матч Первой лиги

"Слава Украине" и "Героям Слава". Металлист 1925 добавил слоганы на футболки команды

Фото - ФК Металлист 1925

Новина українською

Накануне старта Евро-2020 "Металлист 1925" выражает искреннее уважение и поддержку УАФ и желает национальной сборной Украины громко заявить о себе на футбольных полях Старого света.

Именно в знак солидарности с УАФ на заключительный матч Первой лиги против "ВПК-Агро" игроки "желто-синих" выйдут в футболках с надписями "Слава Украине" и "Героям Слава" (сегодня Исполком УАФ утвердил их официальный футбольный статус), а также одним из государственных символов - гербом Украины.

Напомним, что сборная Украины на Чемпионате Европы стартует уже в это воскресенье, 13 июня матчем против Нидерландов. Начало - в 22:00 ( по киевскому времени).

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Фото: metalist1925.com
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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925

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Комментарии (17)
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.06.2021 в 16:41
правильный шаг! интересно, у ярославского Металла хватит духу повторить?
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
11.06.2021 в 16:31
Хтось із дописувачів запропонував також напис на шортах: на правій частині – "Слава нації!", на лівій – "Смерть вогогам!". Це було б бомбезно Газу вистачило б на весь опалювальний сезон
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+1
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
11.06.2021 в 16:12
Я думаю это повод начать массовый флешмоб что на улицах что в интернете! Чтоб эти кремляди зарубили себе на носу, Слава Украине! Героям Слава! Будет написано даже в Моцкве! На каждом заборе!
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
11.06.2021 в 15:25
Молодцы. Только почему героям слава на внутренней стороне. Так можно писать что хочешь. Типа чеферин п..рас. кто это увидит
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+8
0
Acsakal (Kharkov)
11.06.2021 в 14:45
Молодці. Оперативно!
Ответить
+15
-2
Dr. House (Поділля)
11.06.2021 в 14:24
Сейчас у всяких харьковских мудил лишнехромосомных подгорит)))
Ответить
+15
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.06.2021 в 15:29
А там їх тварюк багато !
Ответить
+5
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
11.06.2021 в 14:14
Чекаємо, чим відповість "Метал" :-)
Ответить
+12
-1
vwv (Харьков)
11.06.2021 в 14:42
Их кандидат в меры Терехов пытается снова переименовать в проспект Жукова проспект Григоренко
Ответить
+14
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
11.06.2021 в 15:31
Вони хочуть написати на футболках --- "Кернес жив" !
+5
-2
alex 66 (Кременчуг)
11.06.2021 в 14:08
Гідно!
Ответить
+12
-1
avatar
c99baf (Харьков)
11.06.2021 в 14:06
А "Украина понад усэ " ожидаемо?
Ответить
0
-14
avatar
M&M (Lviv)
11.06.2021 в 14:20
Не бойся, погромов не будет.
Ответить
+8
-2
Acsakal (Kharkov)
11.06.2021 в 14:53
Він їх не боїться. Навпаки, він засмучується, що їх не буде. Вже налаштувався поживитися, а тут такий облом.
+6
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
11.06.2021 в 14:48
смерть ворогам устроит, ватан?
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+9
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 14:52
Ожидаємо зловити соховила в плечі, якщо не заткнешся.
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+2
-1
magnum power (БОМЖ)
11.06.2021 в 14:04
Голодюк б міг вийти з написом Слава нації- Смерть ворогам.
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+13
-1


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