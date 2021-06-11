"Слава Украине" и "Героям Слава". Металлист 1925 добавил слоганы на футболки команды

Накануне старта Евро-2020 "Металлист 1925" выражает искреннее уважение и поддержку УАФ и желает национальной сборной Украины громко заявить о себе на футбольных полях Старого света.

Именно в знак солидарности с УАФ на заключительный матч Первой лиги против "ВПК-Агро" игроки "желто-синих" выйдут в футболках с надписями "Слава Украине" и "Героям Слава" (сегодня Исполком УАФ утвердил их официальный футбольный статус), а также одним из государственных символов - гербом Украины.

Напомним, что сборная Украины на Чемпионате Европы стартует уже в это воскресенье, 13 июня матчем против Нидерландов. Начало - в 22:00 ( по киевскому времени).

Фото: metalist1925.com