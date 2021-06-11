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"Слава Украине" и "Героям Слава". Металлист 1925 добавил слоганы на футболки команды
В обновленной экипировке игроки выйдут на заключительный матч Первой лиги
Фото - ФК Металлист 1925
Накануне старта Евро-2020 "Металлист 1925" выражает искреннее уважение и поддержку УАФ и желает национальной сборной Украины громко заявить о себе на футбольных полях Старого света.
Именно в знак солидарности с УАФ на заключительный матч Первой лиги против "ВПК-Агро" игроки "желто-синих" выйдут в футболках с надписями "Слава Украине" и "Героям Слава" (сегодня Исполком УАФ утвердил их официальный футбольный статус), а также одним из государственных символов - гербом Украины.
Напомним, что сборная Украины на Чемпионате Европы стартует уже в это воскресенье, 13 июня матчем против Нидерландов. Начало - в 22:00 ( по киевскому времени).
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