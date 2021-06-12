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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(3 голосов)
Горняк-Спорт – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: НК Верес/автор невідомий

Новина українською

В последнем туре Первой лиги сезона 2020/21 середнячок принимает победителя сезона и уже фактически - команду УПЛ.

Между командами до сих пор было 4 встречи. "Горняк-Спорт" никогда не побеждал "Верес", даже не то - ничьей ни одной не было! Еще и разница мячей просто поразительная: 15-3 в пользу ровнян.

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Первая лига, 30 тур

12.06.2021, 17:30

город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Верес (Ровно)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Верес (Ровно)
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