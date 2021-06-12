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Горняк-Спорт – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Фото: НК Верес/автор невідомий
В последнем туре Первой лиги сезона 2020/21 середнячок принимает победителя сезона и уже фактически - команду УПЛ.
Между командами до сих пор было 4 встречи. "Горняк-Спорт" никогда не побеждал "Верес", даже не то - ничьей ни одной не было! Еще и разница мячей просто поразительная: 15-3 в пользу ровнян.
Первая лига, 30 тур
12.06.2021, 17:30
город Горишние Плавни, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Верес (Ровно)
Видеотрансляция поединка
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