Горняк-Спорт – Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

В последнем туре Первой лиги сезона 2020/21 середнячок принимает победителя сезона и уже фактически - команду УПЛ.

Между командами до сих пор было 4 встречи. "Горняк-Спорт" никогда не побеждал "Верес", даже не то - ничьей ни одной не было! Еще и разница мячей просто поразительная: 15-3 в пользу ровнян.

Первая лига, 30 тур

12.06.2021, 17:30

город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Верес (Ровно)

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