Первая лига
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Ровно прощается с Первой лигой по-чемпионски. Горняк-Спорт - Верес 1:2
Скріншот із трансляції Гірник-Спорту
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 30 тур
12.06.2021, 17:30
город Горишние Плавни, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Верес (Ровно) 1:2
Голы: Богомаз (90+1) - Кучеров (29), Дахновский (77)
Видеотрансляция поединка
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