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Ровно прощается с Первой лигой по-чемпионски. Горняк-Спорт - Верес 1:2

Первая лига
(4 голосов)
Ровно прощается с Первой лигой по-чемпионски. Горняк-Спорт - Верес 1:2

Скріншот із трансляції Гірник-Спорту

Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 30 тур

12.06.2021, 17:30

город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Верес (Ровно) 1:2

Голы: Богомаз (90+1) - Кучеров (29), Дахновский (77)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Верес (Ровно)
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