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Три пенальти от арбитра Причины. Полесье - Оболонь 1:2
Скріншот із трансляції Полісся
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 30 тур
12.06.2021, 17:30
город Житомир, Центральный стадион
Арбитр в поле - София Причина (Львовская область)
Полесье (Житомир) - Оболонь (Киев) 1:2
Голы: Грицук (52, пенальти) - Слободян (17 пенальти), Мединский (32)
Видеотрансляция поединка
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