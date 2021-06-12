Первая лига. Результативная ничья Агробизнеса с Николаевом, Металлист 1925 дома уступает ВПК-Агро

Если бы обе команды не проиграли в прошлом туре, в отчетном матче разыгрывалось бы очень многое, вплоть до путевки в УПЛ. Увы, но игра была полностью лишена турнирной интриги, так что командам оставалось просто показать красивый футбол, на чем и закончить сезон.

Первыми забили гости, Богдан Порох выиграл верх и сбросил на Вадима Яворского, который с разворота пробил под перекладину. Это был второй темп атаки после розыгрыша стандарта, что позволило центральному защитнику "корабелов" записать в свой актив очередное результативное действие. Правда под занавес первого тайма "Агробизнесу" удалось счет сравнять. Руслан Черненко передачей из глубины бросил в прорыв по правому флангу Ивана Когута, прострел которого был прерван, но Виталий Груша первым оказался на добивании.

Во втором тайме счет не менялся, голы Груши и Яворского так и остались в этом матче последними, как и в сезоне 2020/21 для обеих команд.

Агробизнес - Николаев 1:1 (1:1)

Голы: Груша (41) - Яворский (32)

Агробизнес: Мозиль, Слотюк, Семенюк, Шаповал, Бойчук, Юхимович, Думанюк, Черненко, Груша, Емаев, Когут И.

Николаев: Бубенцов, Парцвания, Порох, Кулинич, Ульянов, Кушниренко, Куксенко, Одарюк, Войцеховский, Охрончук, Яворский.

Уже в дебюте харьковского матча сказалось отсутствие турнирной мотивации у хозяев. Все же занять второе место или третье - не суть важно, главное, что путевка в УПЛ была в кармане "Металлиста 1925" еще после 29-го тура. После подачи Павла Ксенза с правого фланга Денис Сидоренко неуверенно сыграл на выходе, не сумев далеко отбить мяч кулаком. Беляев был первым на отскоке и, не дав мячу опуститься, головой переправил его в сетку.

Вратарь "Металлиста 1925" и дальше был недостаточно уверенным в себе, да и "ВПК-Агро" регулярно напрягал его во время контратак. Могли гости забивать второй мяч во время выхода пять в два, но не смогли распорядиться мячом должным образом. Зато ответная атака хозяев оказалась идеальной - Блажко отборолся справа, отдал на Голодюка, который своевременно нашел пасом Батюшина, выведя его уже на пустые ворота.

После перерыва моментов было меньше, но в целом хозяева все же были ближе к победному голу. Тем не менее, забить удалось гостям, причем уже в компенсированное время, повергнув в шок более десяти тысяч зрителей, которые собрались поздравить "Металлист 1925" с медалями Первой лиги и долгожданной путевкой в элиту.

Металлист 1925 - ВПК-Агро 1:2 (1:1)

Голы: Батюшин (26) - Беляев (11), Шмигельский (90+1)

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Савин, Голодюк, Крыськов, Батюшин, Блажко.

ВПК-Агро: Воробей, Ксенз, Хубутия, Яременко, Агапов, Белый И., Палюх, Коберидзе, Беляев, Кулиш, Тищенко.