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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Альянс против Кремня, Волынь принимает Черноморец

Первая лига
(1 голосов)

Матчи без турнирной интриги

Первая лига. Альянс против Кремня, Волынь принимает Черноморец

Фото - ФК Альянс

Новина українською

АЛЬЯНС - КРЕМЕНЬ

ВОЛЫНЬ - ЧЕРНОМОРЕЦ

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В статье: Черноморец (Одесса) Альянс (Липовая Долина)
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