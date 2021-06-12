Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Альянс против Кремня, Волынь принимает Черноморец
Матчи без турнирной интриги
Фото - ФК Альянс
АЛЬЯНС - КРЕМЕНЬ
ВОЛЫНЬ - ЧЕРНОМОРЕЦ
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