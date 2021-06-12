Первая лига
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Кристалл - Нива, Авангард-СК Краматорск - Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Завершаем сезон
Фото: МФК Кристалл
Первая лига, 30-й тур
"Кристалл" 17:30 "Нива"
Первая лига, 30-й тур
"Авангард-СК Краматорск" 17:30 "Прикарпатье"
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