  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Экс-игрок сборной Украины сменит Волынь на Кривбасс
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок сборной Украины сменит Волынь на Кривбасс

Первая лига
(1 голосов)

Карьера игрока идет вниз

Экс-игрок сборной Украины сменит Волынь на Кривбасс

Новина українською

Форвард "Волыни" Юрий Коломоец может продолжить свою карьеру в "Кривбассе" из Кривого Рога. Также игроком интересуются три клуба из УПЛ, но какие именно - не уточняется.

Ранее сообщалось, что нападающий покинет "Волынь" по окончанию сезона. 31-летний футболист подписал с клубом контракт до 2022-го года, но с условием получения статуса свободного агента, если команда из Луцка не выйдет в УПЛ.

Коломоец сыграл 12 матчей за лучан в прошлом сезоне и не отметился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Коломоец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportarena

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...