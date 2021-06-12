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Экс-игрок сборной Украины сменит Волынь на Кривбасс
Карьера игрока идет вниз
Форвард "Волыни" Юрий Коломоец может продолжить свою карьеру в "Кривбассе" из Кривого Рога. Также игроком интересуются три клуба из УПЛ, но какие именно - не уточняется.
Ранее сообщалось, что нападающий покинет "Волынь" по окончанию сезона. 31-летний футболист подписал с клубом контракт до 2022-го года, но с условием получения статуса свободного агента, если команда из Луцка не выйдет в УПЛ.
Коломоец сыграл 12 матчей за лучан в прошлом сезоне и не отметился результативными действиями.
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