Экс-игрок сборной Украины сменит Волынь на Кривбасс

Форвард "Волыни" Юрий Коломоец может продолжить свою карьеру в "Кривбассе" из Кривого Рога. Также игроком интересуются три клуба из УПЛ, но какие именно - не уточняется.

Ранее сообщалось, что нападающий покинет "Волынь" по окончанию сезона. 31-летний футболист подписал с клубом контракт до 2022-го года, но с условием получения статуса свободного агента, если команда из Луцка не выйдет в УПЛ.

Коломоец сыграл 12 матчей за лучан в прошлом сезоне и не отметился результативными действиями.