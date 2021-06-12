Металлист 1925 - самый посещаемый клуб Первой лиги сезона 2020/21

"Металлист 1925" показал лучший показатель по посещаемости в прошедшем сезоне Первой лиги Украины.

В среднем на матчи харьковской команды в кампании 2020/21 ходили по 3606 человек, в свою очередь домашние поединки "Металлиста 1925" посещали 5244 людей.

Рекорд Первой лиги по посещаемости был установлен именно на матче "Металлиста 1925" - против одесского "Черноморца".

По итогам прошлого сезона Первой лиги харьковский клуб занял 3-е место и начнет следующую кампанию в УПЛ.