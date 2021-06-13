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СМИ: Калитвинцев возглавит Полесье с Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Тренера уже представили игрокам

СМИ: Калитвинцев возглавит Полесье с Первой лиги

olimpik.com.ua

Новина українською

Юрий Калитвинцев возглавит ФК "Полесье" с Первой лиги. Об этом сообщает, FootBoom.

После поединка 30-го тура с "Оболонью" руководство "Полесья" представило футболистам команды нового наставника. Нынешний главный тренер Сергей Шищенко займет другую должность в структуре клуба.

По итогам прошлого сезона Первой лиги "Полесье" заняло 11 место.

Напомним, последним местом работы 53-летнего Калитвинцева был "Олимпик".

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
Footboom

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Комментарии (8)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
13.06.2021 в 01:12
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ruobosru (воркута)
13.06.2021 в 01:11
нежданчик..первая лига реально ростет
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0
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dazo399
13.06.2021 в 00:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Бутига (Чернигов)
13.06.2021 в 00:30
Тренер должен тренеровать. Удачи!
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simargl (Чернигов)
13.06.2021 в 00:18
Зачем ??? Он же не в форме... или комплектом с десятком ребят из Динамо U-21???
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0
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Neon11 (Ахтырка)
13.06.2021 в 00:14
Підсилитися молоддю із Динамо і за два роки у ПЛ.
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0
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Yurko-Zahid (Валего)
13.06.2021 в 00:08
Удачі!
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Джин Тоник (R)
13.06.2021 в 00:03
Уровень))))))
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