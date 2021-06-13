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СМИ: Калитвинцев возглавит Полесье с Первой лиги
Тренера уже представили игрокам
olimpik.com.ua
Юрий Калитвинцев возглавит ФК "Полесье" с Первой лиги. Об этом сообщает, FootBoom.
После поединка 30-го тура с "Оболонью" руководство "Полесья" представило футболистам команды нового наставника. Нынешний главный тренер Сергей Шищенко займет другую должность в структуре клуба.
По итогам прошлого сезона Первой лиги "Полесье" заняло 11 место.
Напомним, последним местом работы 53-летнего Калитвинцева был "Олимпик".
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Источник:Footboom
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Комментарии (8)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
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Джин Тоник (R)
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