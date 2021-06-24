Блогер в атаке, цирк со стадионом и миллионные премии от президента. Как Верес завоевал чемпионство

"Верес" в этом сезоне наделал много шума в Украине: от результатов до многострадального стадиона в Ровно. За последний год у него увеличилось количество как и фанатов, так и хейтеров. Эти факты словно подчеркивает название: "Народный клуб Верес" - тот, о ком говорит народ.

Предлагаем вам вспомнить весь чемпионский сезон в Первой лиге, матчи Кубка Украины, эмоции и скандалы команды - все, что сопровождало путь клуба из Ровно до золотых медалей.

"Какая разница выйдут ли в УПЛ? И так продадут место"

Эта фраза до сих пор звучит из уст многих недоброжелателей клуба. Нет, нельзя их обвинять в необъективности или заблаговременной нелюбви до "Вереса". Они руководствуются фактом 2018 года, ведь тогда произошла афера последнего десятилетия в украинском футболе: ровенчане поменялись местом в УПЛ со второлиговым "Львовом" (который до сих пор остается в высшем дивизионе).

Тогдашний президент Народного клуба Алексей Хахлев организовал членские взносы, было финансирование от Ровно, звучали обещания построить стадион "Авангард". Все со временем исчезло, когда на руководящую должность в "Верес" был назначен в июне 2017 года владелец львовского хладокомбината "Лимо" Богдан Копытко, а в марте 2018-го этот же Копытко стал президентом клуба вместо Хахлева. В конце сезона 2017-2018 гг. он завершил официальную реформацию "Вереса" в "Львов", и ровенчане вернулись с базы в Винниках снова на недостроенный "Авангард".

Однако в 2019 году президентом "Вереса" стал Иван Надеин: бизнесмен, который основал группу компаний "Укртепло". В первом же сезоне под его финансовым руководством клуб вышел в Первую Лигу, заняв третье место во Второй Лиге и выиграв стыковое противостояние против "Черкащины". Финансирование увеличилось и началось восхождение к вершинам.

Дисциплинированный старт сезона в Первой Лиге

Юрий Вирт уже на то время один год отработал с командой. Большинство игроков осталась в клубе, но перед вторым по силе украинским дивизионом ровенчане решили усилиться. Игроками "Вереса" стали Дмитрий Немчанинов, Виталий Тимофеенко, Роман Мирошник, Роберт Гегедош, Никита Полюлях, Геннадий Пасич и Михаил Сергийчук. Все они потом организовали костяк команды. Однако сначала результаты не были удачными, ведь собрались и старые, и новые игроки - в первых турах без большой сыгранности, однако с дисциплиной. После пятого раунда - 10 очков и восьмое место в турнирной таблице при матче в запасе.

Опытная голкиперская стена

За первые семь встреч ровенчане пропустили всего трижды, а после 25-ти туров чемпионата этот показатель составлял всего восемь пропущенных мячей. В течение 28-ми раундов “Верес” был абсолютным лидером среди команд с наименьшим количеством голов в свои ворота, и только в предпоследнем туре с ним сравнялся "Металлист 1925". На финише чемпионата "Верес" все-таки удержал первенство в этом показателе с 21 пропущенным мячом (у харьковчан - 22).

Почти все матчи в Первой Лиге на страже владений ровенчан провел 33-летний Богдан Когут. Он воспитанник львовских "Карпат", на его счету выступления за "Волынь", "Буковину", тот еще "Верес" дольвовського периода, "Севастополь", "Десну". К составу уже настоящего "Вереса" вратарь присоединился в феврале 2019-го года - тогда еще команда играла во Второй Лиге. Полгода перед этим трансфером Когут выступал за любительский "ОДЭК" и считал, что его карьера футболиста уже подходит к завершению.

Все изменил Юрий Вирт, который собирал команду для определенных задач. Кроме них голкиперу были важны финансовые составляющие, которые удовлетворили его.

"Была не одна игра, когда Богдан нас выручал, и мы одерживали победу и очки за счет его хорошей игры. Второй аспект - это человеческие качества. Это и раздевалка, и все, что не касается футбольного поля. Он там командует игроками, он держит команду в тонусе. Он может как кому-то подсказать, так и кому-то рассказать как надо себя вести вне футбольного поля. Он боец, серьезная боевая единица в нашей команде", - уверяет Юрий Вирт.

За весь сезон Первой Лиги на счету Богдана 17 сухих матчей. Он пропустил 20 голов, семь из которых пришлось на два недавних матча, которые произошли с временным промежутком в пять дней: против "Металлиста-1925" (1:4) и "Альянса" (3:3). Только в последнем туре Юрий Вирт позволил сыграть его дублеру: матч против “Горняка-Спорт" провел Максим Бабийчук.

Деньги откуда? А на УПЛ хватит?

И снова вернемся к финансам. Президент Иван Надеин заявил, что общая плановая смета клуба составляла около 28 млн грн на сезон Первой Лиги. Руководство не учло одно: побед. Боссы клуба не ставили в самом начале сезона задач выхода в УПЛ. Это подтверждает тот факт, что финальная сумма потраченных средств составила около 35 млн грн, а эти семь миллионов (почти восемь) разницы стали премиальными для команды за прекрасные результаты.

За выездную победу футболисты всегда имели надбавку к зарплате в районе 300-400 долларов каждый, а таких за сезон было семь. Также капитан клуба Михаил Шестаков пытался договориться с руководством о премиальных и за ничьи в гостях, однако Надеин не сдвинулся с места. Вместо этого - денежный приз лучшему игроку матча. Добавим, что были призовые и за кубковые встречи, но о суммах чуть ниже. Средняя зарплата игроков "Вереса" составляла около 1000 долларов.

"Зарплаты футболистов после попадания в УПЛ выросли на 20%, 30%, а в некоторых случаях и на 100%", - заявил Надеин.

Президент объявил, что бюджет клуба на следующий сезон в УПЛ составит 77 млн ​​грн - более чем вдвое больше предыдущего года. Наблюдательный совет "Вереса" ожидает заработать в УПЛ 32-33 млн гривен, чтобы частично покрыть расходы. Руководство рассматривает клуб, как инвестиционный проект, о чем говорит продажа акций ровенчан на бирже.

Блогер в команде? Цирк или весомый вклад в результат?

Будем откровенны, мало кто наблюдал за "Вересом" на старте Первой Лиги за исключением верных фанатов. Значительно больше внимания стали уделять команде после подписания... блогера Дмитрия Поворознюка. Игроком "Вереса" стал 33-летний воспитанник ровенского футбола, который никогда не играл на профессиональном уровне. Тогда этот факт подали под огромной мечтой обычного парня с камерой, который своими силами пытается дебютировать в Первой, или во Второй лигах. Даже контракт был с минимальной зарплатой в 5 000 гривен, и то - они шли на благотворительность.

Суть такого хода проста - пиар команды. Возможно, и Дмитрий официально по контракту профессионального футболиста получал “минималку”, однако несколько рекламных контрактов точно были подписанными. Но не будем меркантильными, а именно посмотрим на его вклад в такой результат.

Всего на счету Дмитрия 35 минут в пяти матчах. Он вышел на замену в тех поединках, где результат уже был предрешен: против “Горняка-Спорт” (4:0), “Черноморца” (4:0), "ВПК-Агро" (4:0), "Оболони" (2:0) и "Авангарда Краматорск" (5:1). Футбольный вклад Поворознюка был не очень большим, но не для этого его приглашали. Кроме рекламы команды, он стал "вторым после Когута" в раздевалке, максимально создав атмосферу между игроками. Наибольшего околофутбольного толчка дала камера: игроки банально лучше стали играть, когда постоянно находились под дулом оператора. Хейтеров у проекта "Футболист" может быть много, но цифры говорят сами за себя: 5,5 млн просмотров за 20 серий и достаточно весомый вклад в золотые медали для "Вереса" в моральном плане.

Чемпионская дорога

В середине ноября домашней игрой против заклятого врага "Волыни" (2:0) началась 11-матчевая выигрышная серия ровенчан. Несмотря на интенсивный набор очков подопечными Вирта, на зимний перерыв лидером Первой Лиги ушел "Агробизнес". Команда из Волочиска опережала "Верес" на одно очко, но у ровенчан была встреча в запасе. Интересно, что победная серия прервалась сухой ничьей против того же "Агробизнеса" в конце апреля. К тому времени "Верес" уже уверенно лидировал в турнирной таблице и матч за матчем шел к чемпионству.

Нельзя сказать, что у "Вереса" была очень зрелищная игра на протяжении сезона. Юрий Вирт сам отмечал, что игроки к такому не готовы:

"Едем в Луцк, дерби. Поэтому, если мы выйдем так, как мы вышли против "Альянса", то тогда не о чем говорить. Та команда, которая вышла на игру, - это пенсионеры выходят здесь играют в воскресенье для себя. Так вы вышли и начали играть. Мне стыдно было так, что я готов был провалиться сквозь землю. Вы на *опе играли все игры. Вы на равных играли с "Зарей", вы обыгрывали "Мариуполь". Вы на *опе ездили. Если бы я зашел в перерыве поединка в раздевалку и начал рассказывать как мы тактически должны играть, мы бы еще три пропустили. С таким отношением мы не можем играть. У нас нет мастерства такого. Три пальца можно загнуть, перечислив техничных футболистов. А вы академиками стали, бл*", - подытожил первый тайм игры с "Альянсом" (0:2) Юрий Вирт на предматчевой тренировке накануне игры с "Волынью".

Газон домашнего стадиона в Млинове был далеко не в лучшем состоянии. Там трудно играть в комбинационный футбол. Надежда одна: забегания игроков и быстрые переходы от защиты в атаку. Выйдя на великолепное поле ОСК "Металлист" несколько недель назад игрокам было трудно - 1:4 в итоге. С этим нужно что-то делать, в УПЛ газоны явно более высокого уровня.

Мученик "Авангард"

Чуть больше 50-ти километров разделяет Ровно и Млинов. "Верес" именно в восьмитысячном пгт проводил свои матчи в Первой Лиге. Домашний стадион команды "Авангард" прочно стоит разве что только на обещаниях достроиться от местных властей. В следующем сезоне еще один клуб в УПЛ будет без домашней арены - "Верес" будет играть на поле заклятого врага "Волыни" в Луцке.

В апреле ровенская городская власть приняла решение о выделении 50-ти млн грн на строительство стадиона. Государство должно было доложить к общей сумме еще 100 млн, однако ни копейки еще не поступило на счета подрядчиков. Большой знак вопроса и кричалка "Городу надо стадион" уже в трендах ровенских фанатов.

Два миллиона за победу в матче Кубка Украины

В первых двух раундах КУ прошлого сезона " Верес "прошел" Альянс "(3:0) и" Николаев "(4:2 после д.ч.). В 1/8 финала подопечные Вирта победили "Мариуполь" 1:0 благодаря голу Гегедоша. После матча против приазовцев Надеин зашел в раздевалку и занес черный пакет, в котором было чуть больше миллиона гривен - призовые за проход в восьмерку сильнейших турнира.

Стадию 1/4 финала было запрещено проводить в Млинове. Матч был перенесен на стадион "Авангард" в Луцке (вот и тренировка перед УПЛ). Одной из мыслей ровенчан перед поединком была сумма призовых: президент пообещал выплатить игрокам два миллиона гривен премии за проход в полуфинал Кубка. В итоге "Верес" тогда уступил, хотя первым открыл счет усилиями Михаила Шестакова, который реализовал пенальти. Интересно еще то, что еще один гол нападающего не был засчитан из-за офсайда, которого и не было. Лучше бы эти деньги потратили на машину VAR.

Лучший бомбардир

Тот же Шестаков стал второй раз подряд лучшим снайпером команды. В сезоне 2019/2020 гг. Второй Лиги он на пару с игроком "Кристалла" Андреем Барладимом записал в свой актив 11 голов. Уже в Первой Лиге 2020/2021 гг. Михаил отличился 12 мячами, а его в списке бомбардиров турнира опередил только полузащитник "Агробизнеса" Руслан Черненко, у которого 15 голов. Правда, Черненко 10 раз отличился с пенальти, а у Шестакова всего два взятия ворот с точки.

Для Михаила следующий сезон станет первым в его карьере в Украинской Премьер-Лиге. Капитан готов продолжать забивать.

Команда

Тот случай, когда чемпионат выиграл именно коллектив. Они вместе решали проблемы, вместе праздновали победы не только на футбольном поле, вместе сражались друг за друга и даже вместе ходили в церковь перед домашними играми (Кополовец здесь ни при чем). Теперь эта команда будет выступать в УПЛ. Да, без стадиона, да, без базы, но это пока. Важно - не подвести болельщиков и не стать очередными ровенскими "балабонами".

После чемпионского матча против "Авангарда Крматорськ" (5:1) один из игроков команды Дмитрий Махнев сделал предложение своей девушке после восьми лет отношений, а она ответила "Да". Несколько недель назад "Верес" сделал предложение УПЛ после того, как три года назад бросил ее, сведя с другим женихом. Скажет ли Премьер-Лига "Да" в следующем сезоне ровенчанам?